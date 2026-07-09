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TOYOTA「註冊新Camry曝光」！動力有望更強、更會跑

▲TOYOTA悄悄註冊Camry相關資訊，為性能化埋下伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA悄悄註冊Camry相關資訊，為性能化埋下伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA近年持續替旗下量產車加入更多性能元素，從GR Corolla、GR86到Supra，都讓品牌形象逐漸擺脫過去「舒適、省油」的印象，而如今，就連向來以家庭房車定位的Camry，也傳出可能迎來更熱血的新版本，國外最新曝光的新Camry註冊，已經為性能化的Camry產生不少遐想。

▲TOYOTA悄悄註冊Camry相關資訊，為性能化埋下伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲性能版Camry有望重出江湖，TOYOTA悄悄註冊Camry Apex。

TOYOTA近日在國外註冊申請「Camry Apex」商標，由於現行第9代Camry取消過去V6 TRD性能版，因此這項新商標很可能是為了替Camry打造新的運動化車型預做準備。

事實上，Apex並不是第一次出現在TOYOTA品牌，品牌曾於2021年推出限量版Corolla Apex，透過重新調校懸吊系統、換上更高剛性的防傾桿與18吋輕量化輪圈，營造更直接的操控感受，而如今Camry Apex可能也是為了性能化埋下伏筆。

▲TOYOTA悄悄註冊Camry相關資訊，為性能化埋下伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA曾展出Camry GT-S Concept概念車，新車已經展現凶狠的性能氣勢。

提到性能的Camry，馬上就讓人聯想起北美SEMA改裝展亮相的Camry GT-S Concept概念車，以Camry XSE AWD Hybrid為基礎，雖然維持原有2.5升Hybrid油電系統，並未提升動力輸出，但透過全新空力套件、20吋鋁圈、可調式避震器、高性能煞車系統與降低車身設定，大幅強化視覺張力與操控表現。TOYOTA先前更表示，這款概念車並非單純展示作品，而是藉由市場反應評估未來是否推出量產版的可能性。

因此， Camry Apex商標曝光，也讓人聯想到GT-S Concept可能並非曇花一現，而是TOYOTA正規劃推出全新的Camry運動化車型，雖然現行Camry已取消TRD版本，且3.5升V6引擎也走入歷史，但未來仍有機會比照Corolla Apex的模式，透過底盤、懸吊、煞車及空力套件升級，打造兼具油電效率與操控樂趣的新旗艦車型。

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