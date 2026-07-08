台灣福斯大改款T-Roc「保發售價曝光」！直逼LEXUS豪華休旅　7月底上市

▲福斯T-Roc正在預售！保發中心曝光可能價格帶。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯日前宣布，全新大改款T-Roc正式展開預售，首波提供280 eTSI Style Design與極夜曜影版兩款車型，但原廠尚未公布正式預售價格，而最新財團法人保險事業發展中心公布的車輛重置價格資料中，已率先出現大改款T-Roc資訊，其中280 eTSI Style Design重置價格為140萬元，實際上市售價應會低於140萬。

▲大改款T-Roc保發中心售價逼近豪華日系，目前官網以雙車型接單預售中。（圖／翻攝自福斯）

需要注意的是，保發中心公布的是車輛重置價格，並不等同於實際上市售價，過去不少新車的正式售價皆會低於保發中心所公布的金額，因此140萬元僅能視為新車價格的參考依據，最終售價仍有待7月31日上市發表時揭曉。

不過若以140萬元作為參考，大改款T-Roc價格帶相當接近豪華品牌，其中，台灣販售的LEXUS UX入門車型售價149.9萬元起，兩者僅相差不到10萬元；甚至相比LEXUS LBX 127.9萬至169萬元的售價區間，140萬元的重置價格更已高於LBX入門版本。

▲動力採用1.5升渦輪搭配48V輕油電。

大改款T-Roc外觀採用福斯最新家族化設計語彙，透過更具立體感的水箱護罩、LED燈組及貫穿式光條，打造更具科技感的車頭造型，整體車身線條也更加俐落，車室空間與行李廂機能同步獲得提升。

全新T-Roc搭載1.5升eTSI四缸渦輪增壓汽油引擎，結合48V輕油電系統與7速DSG雙離合器自手排變速箱，可輸出150匹最大馬力、25.5公斤米峰值扭力，同時具備ACT主動式汽缸休止管理系統，可兼顧性能表現與燃油效率。