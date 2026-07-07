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「MG 07全新轎跑」正式亮相！續航840公里、配備超滿又有大空間

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

日前在大陸引起抄襲爭議的全新MG 07轎跑，已經在大陸展開接單預售，新車採用上汽集團全新一代新能源平台打造，鎖定15萬至20萬元人民幣（約新台幣65萬至88萬元）市場，主打年輕族群，並提供純電與PHEV插電式油電雙動力選擇。

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲MG 07比油車MG7更帥、更有跑格味，且內部空間不容小覷。

MG 07外型採用MG最新設計語彙，車頭配備一體式蚌殼引擎蓋、C字型LED頭燈組，並擁有容量達168公升的前行李廂，車側則採Fastback轎跑輪廓，搭配半隱藏式車門把手與無窗框車門，營造濃厚跑格氛圍。

車尾同樣是亮點所在，配置可5段調整的電動尾翼，不僅提升視覺效果，也兼顧高速行駛時的空氣力學表現。車身尺碼方面，MG 07長4,886mm、寬1,900mm、高1,478mm，軸距2,825mm，提供莫雷洛紫、諾丁灰、牛津藍、米莉亞粉、加州藍及鹽湖白等六種車色。

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲內裝配備可是相當豐富，且還有多項迎合女性市場的專屬配置。

內裝則以科技感與豪華配備作為賣點，提供白紫羅蘭與皇家藍兩種配色，中控配置15.6吋大型觸控螢幕，搭載高通8295座艙晶片與靈感OS車載系統，帶來更流暢的操作體驗。

舒適配備也相當豐富，駕駛座具備電動調整、加熱與通風功能，副駕更搭載近年大陸品牌相當流行的「女王零重力座椅」。此外，還配有全景玻璃天窗、後座加熱與通風、多功能美妝平台，以及21支揚聲器音響系統，展現高階車款水準。

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲MG 07全新轎跑亮相！展開接單預售。（圖／翻攝自MG）

▲動力提供純電、PHEV插電式油電兩種規格。

動力部分，純電版採用800V高壓平台，搭載最大輸出176kW電動馬達，官方公布CLTC續航里程最高可達840公里，支援超級快充，0～100km/h加速也具備5秒級實力。

除了純電版本之外，MG 07後續還將推出PHEV插電式油電車型，搭載1.5升自然進氣引擎與電動馬達組成的油電系統，WLTC純電續航可達185公里，提供兼顧性能與節能的另一種選擇。

值得一提的是，MG 07日前才因外型神似多款豪華品牌車款而引發熱議，甚至讓上汽MG品牌事業部總經理在直播時一度情緒激動、落淚，引起大陸車壇廣泛討論，隨著即將正式展開預售，市場也將關注這款話題新車能否將討論聲量轉化為實際銷售成績。

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