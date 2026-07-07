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TOYOTA「便宜新GR Sport來了」新台幣64萬！油電掀背超帥、台灣停售太可惜

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA正式亮相新年式Aqua，也就是台灣過去曾販售的Prius C，日本原廠也搶先揭露新Aqua GR Sport，不僅外型更帥、操控也是有感升級，更是日本TOYOTA最便宜的GR Sport車型，當地售價折合新台幣64萬！
 

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Aqua GR Sport不僅外型更帥，且底盤操控也經過特別調校。

台灣過去曾販售的進口Prius C，無緣導入日本更香的新一代Aqua大改款車型，台灣已在2021年停售Prius C，結束長達9年銷售週期，停止導入前的售價為81.5萬，也是當時台灣相當便宜的進口油電小車選擇。

近來日本已經為新年式Aqua作準備，而Aqua GR Sport成為最大亮點，日本開價3,238,400日圓，折合新台幣約64萬左右。

新Aqua GR Sport最大亮點就是導入最新「Hammerhead」家族化設計，車頭換上更銳利的LED頭燈組，搭配大面積蜂巢式水箱護罩與更具侵略感的前保桿造型，同時加入GR專屬空力套件、黑化後視鏡、17吋鋁圈以及GR徽飾，整體視覺更接近GR Yaris等性能車款，運動氣息明顯提升。

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA推出新Aqua，還是日本最便宜的GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝亮點更是奪眼球，跑車化座椅、GR方向盤、、鋁合金踏板等。

內裝更是有不少好料，配置GR跑車化座椅、三輻式GR方向盤、鋁合金踏板、專屬飾板與大量紅色縫線，並同步導入小改款Aqua新增的數位配備與最新版TSS主動安全系統，兼顧科技感與安全性。

新車仍搭載1.5升三缸Hybrid油電系統，維持原有的節能設定，最佳油耗可來到34.3km/L表現，Aqua GR Sport的重點放在操控升級，包括專屬懸吊調校、車身剛性強化、轉向系統重新設定，以及更直接的油門與駕駛回饋，讓日常代步也能擁有更靈活、更有樂趣的駕駛感受。

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