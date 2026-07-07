94.9萬起！國產改款Nissan X-Trail上市＋試駕！配備更滿再戰CR-V、RAV4

▲改款新X-Trail維持高水準配備戰力！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

隨著日前新CR-V上市，台灣中型休旅競爭更趨白熱化，台灣裕隆日產Nissan於7月7日正式推出改款新X-Trail拚人氣，新車除了換上全新家族化外觀，也重新調整配備編成，搭載12.3吋數位座艙、10.8吋HUD抬頭顯示器、BOSE音響、雙前座通風座椅等高階配備。

▲改款新X-Trail日前已在台灣原廠活動中搶先現身，但可惜的是，最終仍無緣導入展示的越野款。進口新e-Power油電則計畫中9月導入。

台灣改款新X-Trail於7月7日正式上市，國產全車系維持1.5升可變壓縮比渦輪搭配輕油電技術，正式上市提供4款車型，售價94.9萬、109.9萬、118.5萬、121萬，搭配客貨車舊換新5萬補助，89.9萬起，4款車型都能加價10萬選擇客車版。至於進口油電X-Trail e-Power油電也在規劃中，預計會在今年9月登台，但相當可惜的是，台灣改款新X-Trail仍無導入之前曾亮相的越野款。

▲新X-Trail外型主要針對車頭動刀整容，營造更強的氣勢與新鮮感。

雖然X-Trail屬於小改款，但實際看到實車，第一眼的新鮮感其實比預期更高，車頭最大的改變，就是捨棄過去較厚重的鍍鉻V-Motion設計，改採全新曜黑橫翼式水箱護罩，透過大量亮黑飾板取代鍍鉻元素，視覺上更俐落，也讓整體質感提升不少。

搭配重新設計的分離式LED頭燈組，上方日行燈線條更細、更銳利，下方遠近光燈則隱藏於保桿兩側，不僅辨識度更高，也與海外Murano、Pathfinder等新世代Nissan車款採用相同家族語彙，看起來更有進口車氛圍。

▲新改款加入不少年輕族群喜愛的黑化元素。

車側維持T33世代原本厚實且方正的輪廓，不過新年式加入全新鋁圈造型以及黑色車頂行李架，高階車型更營造出些許跨界休旅的粗獷感，車尾則延續簡潔設計，LED尾燈依舊具有不錯辨識度，前後呼應的新式黑化元素，也讓整體外觀更有一致性，對於原本覺得X-Trail稍嫌成熟的消費者而言，這次改款確實多了一些年輕、都會化的味道。

▲新X-Trail維持搶眼的三螢幕座艙。

中控台維持改款前設計，導入12.3吋全數位儀表、12.3吋中央多媒體螢幕，再加上10.8吋HUD抬頭顯示器，形成搶眼的三螢幕座艙，不論科技感還是資訊呈現，X-Trail在質感、科技感都是同級休旅前段班水準。

▲中控螢幕支援無線手機連結、環景攝影等，操作起來流暢度有水準。

中央12.3吋螢幕支援無線Apple CarPlay及Android Auto，操作介面直覺，反應速度也比過去流暢不少，日常使用便利性明顯提升。

▲10.8吋HUD抬頭顯示器在國產中相當少見，且更能支援Google地圖導航路徑指引。

實際駕駛時，HUD是最有感的配備，不僅投影面積夠大，導航、速限、ACC等資訊都能直接投射在駕駛前方，不必頻繁低頭看儀表，高速巡航時尤其方便。

▲配備實用配備應有盡有，通風座椅、電動調整等都沒少。

試駕車型配有雙前座電動調整座椅、雙前座通風座椅、BOSE Premium Sound音響、雙區恆溫空調、360度環景影像、足踢感應電動尾門、無線充電座，以及靠近、離開自動解鎖等配備，幾乎家庭客群重視的配備都一次給齊。

▲X-Trai更配有抗熱神器「通風座椅」！且座椅舒適度也相當稱讚。

其中最值得一提的是雙前座通風座椅，對於台灣夏天高溫環境相當實用，背部與臀部悶熱感確實改善不少；搭配3D人體工學座椅，支撐性依舊維持Nissan一貫高水準，長途行駛不容易疲勞。

BOSE音響也是這次旗艦版的亮點之一，配合雙層隔音玻璃與ANC主動降噪系統，高速巡航時車室靜肅性相當不錯，即使車速來到100km/h以上，車內仍保有不錯的交談品質，也能完整發揮音響效果。

▲中央鞍座設有懸浮隱藏收納空間，上方也有Type-C充電孔、無線手機充電面板。

中控台採大量皮革包覆，搭配木紋飾板與金屬飾條，整體質感仍是國產SUV前段班，尤其中央扶手與懸浮式電子線傳排檔設計，讓前座置物空間更加靈活，也讓車室看起來更簡潔、更有高級感。

▲空間表現也是X-Trail強項，與HONDA CR-V有得拚。

乘坐空間依舊是X-Trail最大優勢之一，後座腿部與頭部空間都相當充裕，並支援前後滑移等，搭配接近90度開啟角度的車門，無論長輩上下車或安裝兒童安全座椅都十分方便。後行李廂開口平整，搭配電動尾門，放置大型行李、露營用品或嬰兒車都相當輕鬆。

▲安全配備更是給好給滿，全車系前後座都有預縮安全帶。

除了配備升級之外，改款前國產X-Trail就已經取得TNCAP四星安全評價，此外，全車搭載完整ProPILOT駕駛輔助系統，包括ICC全速域ACC、LKA車道維持、P-FCW超視距預警、RR-AEB後方緊急煞車等功能，主被動安全配備已達同級前段班水準。

▲動力維持有稅金優勢的1.5升渦輪輕油電。

動力維持1.5升VC-Turbo三缸渦輪引擎，搭配12V輕油電系統，最大輸出204匹馬力、30.6公斤米扭力，可變壓縮比技術能依照行駛狀況，在8：1與14：1之間自動切換，兼顧性能與油耗。

實際駕駛下來，起步依舊熟悉的相當輕快，雖然沒有油電車瞬間推進力，但油門反應自然，市區穿梭十分輕鬆，真正令人驚喜的是高速再加速能力，進入快速道路後，只要深踩油門，中高速延伸相當線性，不會有一般小排氣量渦輪後段沒力的感覺，加上CVT調校成熟，整體動力輸出平順許多。



▲懸吊均衡好上手，舒適度表現也符合家庭客群期待。

底盤懸吊可以明顯感受到X-Trail設定仍以家庭使用為主，懸吊吸收碎震能力很好，小坑洞、大接縫都能有效化解，長途乘坐舒適性令人滿意，另一方面，CMF-C平台本身剛性不錯，搭配大量高剛性鋼材與鋁合金懸吊部件，也讓車身支撐性比上一代更好。

雖然不會像CR-V那樣偏向運動化，但在彎道依舊保有不錯循跡性，方向盤指向清楚，車身側傾控制合理，整體而言，它算是日系SUV中非常均衡的一款，既不會過硬影響舒適，也不會過軟失去信心，對家庭買家而言，這樣的設定反而最討喜。