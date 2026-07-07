台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了」！傳將自費挑戰TNCAP拚5星

▲台灣Mazda透露7/28有新車活動！主角應就是敲碗很久的新一代CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣TNCAP撞擊測試話題持續延燒，在進口Kia Sportage僅獲2星評價後，也讓國內消費者更加重視新車安全表現，不少品牌開始積極看待TNCAP測試，就在此時，台灣Mazda也釋出新車活動預告，宣布將於7月28日舉辦新車發表，雖然官方尚未公布主角身分，但普遍預期就是全新大改款CX-5，而市場更傳出台灣Mazda有意自費送測TNCAP，展現對新車安全實力的高度信心。

▲台灣大改款CX-5準備登場，動力預計比照日本採2.5升排氣量。

事實上，現行CX-5自今年下半年開始便陸續進入出清階段，部分車型已減少供應，種種跡象都透露大改款車型距離國內上市已進入最後倒數，隨著原廠正式公布7月28日新車活動，似乎在暗示新一代CX-5離登台見面不遠了。

▲CX-5傳出自費參加TNCAP，在海外先後已經獲得高水準的5星好評。

CX-5更傳出將自費參加TNCAP撞擊測試，事實上，CX-5先後獲得歐洲Euro NCAP以及澳洲最新ANCAP五星最高安全評價，其中ANCAP更依照最新、要求更嚴格的測試標準進行評比，在成人乘員保護、兒童乘員保護、弱勢道路使用者保護以及主動安全輔助等項目均有優異表現，若未來CX-5接受台灣TNCAP測試，同樣有機會拿到5星最高評價。

動力方面，參考日本、歐洲等海外規格，台灣應會以2.5升排氣量為主，不排除還有日本歐洲的輕油電技術，若有望在7月28日新車正式亮相，屆時車型編成與售價等資訊也可望同步揭曉，若再搭配TNCAP撞擊測試計畫，勢必將成為今年台灣中型SUV市場最受矚目的新車之一。