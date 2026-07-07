台灣本田「全新進口油電休旅」保發中心售價200萬太驚人！最快第三季上市

▲台灣本田ZR-V於保發中心曝光售價！（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

記者徐煜展／綜合報導

緊跟著國產油電CR-V後，台灣本田HONDA今年還有款進口休旅ZR-V準備上市，如今ZR-V悄悄在保險事業發展中心（保發中心）曝光可能的價格帶，登錄售價為200萬，可是比Civic還高出不少！

▲ZR-V休旅與Civic共用平台技術，但保發開出200萬售價確實高得離譜。

台灣ZR-V休旅採進口方式導入，搭載2.0升e:HEV油電，並未導入1.5升汽油渦輪，而ZR-V休旅其實來自Civic共用平台打造，台灣Civic售價127.9萬，但保發中心售價來到驚人的200萬，不過保發中心售價仍是以參考為主，最終上市售價肯定會來得更低一些，預計落在130～140萬會是較合理價格。

由於ZR-V休旅可視為Civic加高跨界版，都是搭載2.0升e:HEV油電，電動馬達可提供184匹馬力、32.1公斤米扭力，引擎本體擁有141匹馬力、18.6公斤米扭力，平均油耗來到20.4km/L。

ZR-V車身尺碼4,570×1,840×1,620mm、軸距2,655mm，車格介於HR-V、CR-V之間，隨著油電CR-V、ZR-V陸續在今年上市，台灣本田旗下主力產品都擁有e:HEV油電可選。