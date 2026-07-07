ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣本田「全新進口油電休旅」保發中心售價200萬太驚人！最快第三季上市

▲台灣本田ZR-V於保發中心曝光售價！（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

▲台灣本田ZR-V於保發中心曝光售價！（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

記者徐煜展／綜合報導

緊跟著國產油電CR-V後，台灣本田HONDA今年還有款進口休旅ZR-V準備上市，如今ZR-V悄悄在保險事業發展中心（保發中心）曝光可能的價格帶，登錄售價為200萬，可是比Civic還高出不少！

▲台灣本田端出王牌主菜！Prelude、ZR-V登台首秀。（圖／記者徐煜展攝、HONDA）

▲ZR-V休旅與Civic共用平台技術，但保發開出200萬售價確實高得離譜。

台灣ZR-V休旅採進口方式導入，搭載2.0升e:HEV油電，並未導入1.5升汽油渦輪，而ZR-V休旅其實來自Civic共用平台打造，台灣Civic售價127.9萬，但保發中心售價來到驚人的200萬，不過保發中心售價仍是以參考為主，最終上市售價肯定會來得更低一些，預計落在130～140萬會是較合理價格。

由於ZR-V休旅可視為Civic加高跨界版，都是搭載2.0升e:HEV油電，電動馬達可提供184匹馬力、32.1公斤米扭力，引擎本體擁有141匹馬力、18.6公斤米扭力，平均油耗來到20.4km/L。

ZR-V車身尺碼4,570×1,840×1,620mm、軸距2,655mm，車格介於HR-V、CR-V之間，隨著油電CR-V、ZR-V陸續在今年上市，台灣本田旗下主力產品都擁有e:HEV油電可選。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

姊學跆拳道保護特殊生弟弟　怪獸心疼秒落淚

推薦閱讀

「MG 07全新轎跑」正式亮相！續航840公里、配備超滿又有大空間

「MG 07全新轎跑」正式亮相！續航840公里、配備超滿又有大空間

TOYOTA「便宜新GR Sport來了」新台幣64萬！油電掀背超帥、台灣停售太可惜

TOYOTA「便宜新GR Sport來了」新台幣64萬！油電掀背超帥、台灣停售太可惜

台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了」！傳將自費挑戰TNCAP拚5星

台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了」！傳將自費挑戰TNCAP拚5星

台灣本田「全新進口油電休旅」保發中心售價200萬太驚人！最快第三季上市

台灣本田「全新進口油電休旅」保發中心售價200萬太驚人！最快第三季上市

藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

最新文章

「MG 07全新轎跑」正式亮相2026-07-07

TOYOTA「便宜新GR Sport來了」新台幣64萬2026-07-07

台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了2026-07-07

台灣本田「全新進口油電休旅」售價曝2026-07-07

藍寶堅尼超級油電休旅車性能版問世2026-07-06

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」2026-07-06

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV42026-07-06

三陽全新大改款JET運動機車登場2026-07-06

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波2026-07-06

台灣賓士「美製進口休旅」漲價2026-07-06

熱門文章

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」2026-07-06

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」2026-07-06

台灣本田「全新進口油電休旅」售價曝2026-07-07

台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了2026-07-07

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波2026-07-06

藍寶堅尼超級油電休旅車性能版問世2026-07-06

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV42026-07-06

台灣賓士「美製進口休旅」漲價2026-07-06

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

TOYOTA「便宜新GR Sport來了」新台幣64萬2026-07-07

相關新聞

藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV4！北美2026年上半季神車換人當

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV4！北美2026年上半季神車換人當

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

讀者迴響

熱門文章

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

台灣本田「全新進口油電休旅」保發中心售價200萬太驚人！最快第三季上市

台灣本田「全新進口油電休旅」保發中心售價200萬太驚人！最快第三季上市

台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了」！傳將自費挑戰TNCAP拚5星

台灣Mazda預告7月新車「大改款CX-5要來了」！傳將自費挑戰TNCAP拚5星

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV4！北美2026年上半季神車換人當

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV4！北美2026年上半季神車換人當

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366