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藍寶堅尼「超級油電休旅車性能版」問世！812匹馬力底盤操控也升級

圖文／7Car 小七車觀點

Automobili Lamborghini 日前正式發表 Urus SE Performance，這款以性能為導向的衍生車型，在既有插電式混合動力架構上進一步強化動態表現與空氣力學效率，同時透過新型懸吊系統的導入，維持該車系一貫兼具日常實用性與長途舒適性的產品特色。作為Urus家族的最新成員，此車款不僅在動力輸出上達到車系歷史新高，更在車身輕量化、底盤控制邏輯與電子輔助系統層面進行全面更新。

外觀設計上，Urus SE Performance 大量採用外露式碳纖維材質，涵蓋引擎蓋、前後保桿、側裙與後擴散器，為Urus車系中碳纖維用量最高者。全新設計的 S-Duct 引擎蓋進氣口與加大前氣壩，除提升視覺張力外，亦肩負煞車冷卻與減少前軸抬升的實際功能。車尾部分，新造型的碳纖維雙層擾流翼與擴散器協同運作，在增加後軸下壓力的同時，也呼應品牌經典的六角形設計語彙。原廠指出，該車空氣阻力較 Urus SE 降低 3%，下壓力則較前代 Urus Performante 增加 16%。

車內佈局延續「Feel Like a Pilot」的駕駛導向概念，中控台導入 12.3 吋觸控螢幕，搭配同樣尺寸的數位儀錶，並採用與 Revuelto 相近的圖形化介面。內裝材質提供 CorsaTex 永續微纖維與真皮等多種選項，方向盤則以碳纖維飾框點綴，強化運動氛圍。在駕駛模式方面，除既有的 Strada、Sport、Corsa 與 EV 模式外，本次新增 Rally 模式，專門針對低抓地力路面進行參數調整，以提供更豐富的駕馭樂趣。隨車標配的鈦合金排氣系統由 Akrapovic 協同開發，相較前代標準排氣系統減輕 10 公斤，並透過取消左右平行交叉連接管，使排氣聲浪更為純淨且具層次感。

動力系統方面，Urus SE Performance 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，結合永磁同步電動馬達，綜效輸出達 812 CV（596 kW），最大扭力為 1000 Nm，數值上較前代 Urus Performante 增加 146 CV 與 150 Nm。電動馬達置於變速箱前方，除可輔助內燃機輸出外，亦支援超過 60 公里的純電行駛里程。位於行李廂底板下方的 25.9 kWh 鋰離子電池組，有助於降低車輛重心。原廠數據顯示，該車 0-100 km/h 加速需時 3.3 秒，0-200 km/h 為 10.8 秒，極速可達 312 km/h。

底盤與動態控制為此回改款重點。Urus SE Performance 導入具備雙腔室氣壓彈簧與雙閥門阻尼器的 AURA 懸吊系統，可獨立調整壓縮與回彈行程，使車輛在運動化駕駛時的側傾幅度減少 55%，同時於舒適模式下降低 25% 的車身震動。此外，車身輪距較前代增加 16 mm，有助於提升過彎穩定性。電子控制方面，新開發的 6D 感測器可即時偵測縱向、側向與垂直加速度，以及俯仰、側傾與偏擺角速度，結合 Integrated Power Brake（IPB）系統，達成連續且平順的煞車力道調節，原廠宣稱 200-0 km/h 煞車距離縮短至 130 公尺以內。

綜合而言，Urus SE Performance 透過動力系統升級、車身減重約 32 公斤、空氣力學優化與電子控制系統的全面革新，使該車型在性能數據與動態反應上達到車系高峰。Lamborghini 董事長 Stephan Winkelmann 表示，此車款代表了 Super SUV 概念的極致呈現，同時保留了該級距所需的日常實用性。隨著 Urus SE Performance 的推出，Lamborghini 進一步強化了其在豪華高性能運動休旅市場的競爭地位，也為品牌電動化策略下的產品陣容增添一款極具個性的性能旗艦。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lamborghini藍寶堅尼UrusSEPerformancePHEV插電式油電休旅SUV蠻牛汽車新車

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