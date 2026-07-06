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買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

▲全球最便宜特斯拉在東京！還是官方在社群親口喊話。（圖／翻攝自特斯拉）

▲全球最便宜特斯拉在東京！還是官方在社群親口喊話。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉（Tesla）近日在日本官方社群發布最新宣傳內容，直接打出「東京是世界上特斯拉最便宜口號」，強調在日本中央政府與東京都雙重電動車補助加持下，東京居民購買Model 3最低實質負擔僅334.3萬日圓（約新台幣66萬元），甚至不到台灣Model 3售價的四成，也成為全球主要市場中最具價格競爭力的地區。

▲全球最便宜特斯拉在東京！還是官方在社群親口喊話。（圖／翻攝自特斯拉）

▲日本特斯拉釋出購車宣傳，東京享有最大輔助優惠。

日本特斯拉最新公開的行銷內容顯示，自2026年7月1日起完成新車登錄的東京都居民，購買符合資格的Tesla電動車最高可獲得197萬日圓（約新台幣39萬元）補助，補助來源包括日本政府提供的127萬日圓CEV補助，以及東京都40萬日圓ZEV補助，並因東京都最新政策，再額外加碼30萬日圓補助。

若車主家中同步建置太陽能發電系統及V2H（Vehicle to Home）充放電設備，東京都還提供額外補助，最高總補助金額更可來到237萬日圓，約新台幣47萬元，進一步降低電動車入手門檻。

▲全球最便宜特斯拉在東京！還是官方在社群親口喊話。（圖／翻攝自特斯拉）

▲全球最便宜特斯拉在東京！還是官方在社群親口喊話。（圖／翻攝自特斯拉）

▲日本東京電動超輔助肯定讓台灣車迷羨慕，Model 3只要新台幣66萬。

以日本販售的Model 3 RWD為例，官方售價為531.3萬日圓，在領取197萬日圓基本補助後，實際購車成本僅剩334.3萬日圓，約折合新台幣66萬元。Tesla甚至舉出東京都江東區為例，若再搭配地方政府額外提供的10萬日圓補助，最低實際負擔可降至284.3萬日圓（約新台幣56萬），價格更加驚人。

Tesla也同步製作全球比較圖，將Model 3 Premium RWD在各主要市場的補助後實際負擔進行比較，其中德國柏林約797萬日圓、美國德州約749萬日圓，而東京僅334.3萬日圓，幾乎只有德州的一半，因此官方高調宣稱東京是「全球最便宜買Tesla的城市」。

▲全球最便宜特斯拉在東京！還是官方在社群親口喊話。（圖／翻攝自特斯拉）

▲台灣Model 3官網起價174.99萬，與日本有極大落差。

造成如此巨大價差，除了日本補助政策相當積極外，還有供應鏈與稅制因素，日本市場販售的Model 3自2021年起便改由上海超級工廠供應，大陸製造具備較低生產成本，加上運輸距離短，也壓低整體售價；反觀台灣目前禁止大陸製整車進口，因此Tesla仍需由美國加州工廠供應，不僅運輸成本較高，還需負擔17.5%的進口關稅，日本則維持進口汽車零關稅政策，價格自然更具競爭力。

若與台灣相比，差距更加明顯。目前台灣官網可訂購的Model 3僅剩Long Range與Performance車型，入門售價自174.99萬元起，而東京居民補助後約66萬元台幣的實際購車成本，等於比台灣便宜超過百萬元，也不到台灣售價的四成。

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