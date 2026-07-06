「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV4！北美2026年上半季神車換人當

▲北美HONDA CR-V篡位成功！擊敗長年霸榜的福特F-150與TOYOTA RAV4。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

美國車市2026年上半年排行大洗牌！過去長年穩坐銷售王寶座的Ford F-150皮卡與休旅霸主TOYOTA RAV4，上半季表現竟雙雙跌落神壇，反倒HONDA CR-V趁勢竄出，以22.6萬輛的累積銷售成績登上全美最暢銷車款，也讓北美神車正式換人當。

▲CR-V趁著RAV4世代交替、福特F-150減產，在北美上半季奪得最暢銷車款。

北美HONDA CR-V在2026年1至6月累積交車達226,114輛，其中5月銷售較去年同期成長19%，6月更一舉大增30%，不僅成功超越Ford F-150的209,311輛，也大幅領先Toyota RAV4的153,955輛，成為今年上半年美國市場最熱賣車款。

不過，這次排名大洗牌並非代表RAV4與F-150產品競爭力下滑，而是受到供應鏈與產能問題影響。Ford F-150因供應原料吃緊，導致工廠減產，交車數受到明顯衝擊；TOYOTA則因新一代RAV4在北美進入新舊世代交替階段，生產線切換造成供貨空窗，許多經銷商甚至面臨「有訂單、沒新車可交」的窘境，使銷量受到影響。

反觀北美CR-V供貨相對穩定，加上品牌持續推出優惠方案，以及市場對中型休旅需求依舊強勁，讓CR-V成功接收原本流向競爭對手的消費族群，一舉躍升為全美最暢銷車款。

值得注意的是，隨著新一代TOYOTA RAV4陸續進入量產，待產能恢復正常後，RAV4仍有機會重返銷售排行榜前段班，而Ford也正積極改善供應鏈問題，因此今年下半年美國車市龍頭之爭仍充滿變數。