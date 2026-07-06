10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

▲SYM三陽推出全新大改款JET SL與JET SL+，上市首購優惠價10.3萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

SYM三陽今（6）日推出全新大改款JET SL與JET SL+白牌運動速克達機車，並為其開出10.3萬起的首購優惠價，作為國內同級銷量領先者與賽事常勝軍，此次JET SL與JET SL+迎來全方位的進化，無論動力、操控、電控與實用性，均較現行機種與同級對手有顯著提升，可望進一步鞏固其在市場與賽場的定位。

▲為慶祝新車上市，三陽推出4重優惠，活動期間最低10.3萬即可入手。

SYM三陽全新JET車系首購優惠價

JET SL 125：10.3萬

JET SL+ 158 TCS版：10.8萬

JET SL+ 158 C-TCS版：11.1萬

註：上市期間提供購車金4,000元（直扣），首購購車金3,000元（直扣）24期0利率（現金分期同價），分期再送600萬安心險

做為新世代大改款車型，JET SL與JET SL+帥氣銳利的全新造型當中，融入更多空氣動力設計，並且沿襲了JET車系一直以來的各項經典元素，包括雙魚眼頭燈與俐落尾燈造型，並且全車均採LED照明，儀表使用近年常見的VA彩色儀錶板，實用配備上則有34公升車廂與USB TYPE-C充電埠，大帽體全罩安全帽也能輕鬆收納。

▲整體外形沿襲JET車系的經典意象，並採用動感銳利的線條營造運動感受。

動力方面，JET SL與JET SL+一樣採用125c.c.與158c.c.單缸水冷引擎，但汽缸頭升級到直徑61mm，使得進氣提升20%、排氣提升18%，讓JET SL馬力提升至13.2匹，JET SL+提升至16.3匹（均為純引擎輸出），同時油耗也比起過去更好，再加上最新Z.R.S.G. 3.0競能電驅，透過電推方式進一步提供飽滿的動力表現。

▲頭燈與尾燈均採全LED照明科技，夜間有更顯眼的辨識度。

操控方面，新JET換裝全新FA7輕量化車架，整車減去4公斤，也讓整車減輕10%，同時透過電瓶前移讓重心更集中，而1,290mm軸距讓低速靈活與高速穩定性都能兼顧，而高剛性設計則讓激烈操駕時更有信心，加上同級最大46.4度傾角，不需要透過任何修改就能達成，最後則是騎乘三角優化與腳踏空間加大，讓高個子騎士也能從容駕馭，並且有方便卡普的競技腳踏板，省去改裝的麻煩。

▲無論是125或是158車型，動力均較過去有所提升，同時透過全新車架降低整車重並提升操控表現。

至於安全性部分，此次全新JET將前碟盤加大至268mm搭配後碟220mm，且都採浮動碟設計，電控不僅透過3軸IMU提供彎道ABS防鎖死與TCS循跡防滑，更有同級少見的ALC防浮舉控制，可有效避免急加速時前輪離地造成的風險，不過ALC功能僅限C-TCS車型才能享有。