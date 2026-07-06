ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

▲10.3萬起！三陽「全新大改款JET運動機車」登場　賽道王者再進化。（圖／記者張慶輝攝）

▲SYM三陽推出全新大改款JET SL與JET SL+，上市首購優惠價10.3萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

SYM三陽今（6）日推出全新大改款JET SL與JET SL+白牌運動速克達機車，並為其開出10.3萬起的首購優惠價，作為國內同級銷量領先者與賽事常勝軍，此次JET SL與JET SL+迎來全方位的進化，無論動力、操控、電控與實用性，均較現行機種與同級對手有顯著提升，可望進一步鞏固其在市場與賽場的定位。

▲10.3萬起！三陽「全新大改款JET運動機車」登場　賽道王者再進化。（圖／記者張慶輝攝）

▲為慶祝新車上市，三陽推出4重優惠，活動期間最低10.3萬即可入手。

SYM三陽全新JET車系首購優惠價

JET SL 125：10.3萬
JET SL+ 158 TCS版：10.8萬
JET SL+ 158 C-TCS版：11.1萬

註：上市期間提供購車金4,000元（直扣），首購購車金3,000元（直扣）24期0利率（現金分期同價），分期再送600萬安心險

做為新世代大改款車型，JET SL與JET SL+帥氣銳利的全新造型當中，融入更多空氣動力設計，並且沿襲了JET車系一直以來的各項經典元素，包括雙魚眼頭燈與俐落尾燈造型，並且全車均採LED照明，儀表使用近年常見的VA彩色儀錶板，實用配備上則有34公升車廂與USB TYPE-C充電埠，大帽體全罩安全帽也能輕鬆收納。

▲10.3萬起！三陽「全新大改款JET運動機車」登場　賽道王者再進化。（圖／記者張慶輝攝）

▲整體外形沿襲JET車系的經典意象，並採用動感銳利的線條營造運動感受。

動力方面，JET SL與JET SL+一樣採用125c.c.與158c.c.單缸水冷引擎，但汽缸頭升級到直徑61mm，使得進氣提升20%、排氣提升18%，讓JET SL馬力提升至13.2匹，JET SL+提升至16.3匹（均為純引擎輸出），同時油耗也比起過去更好，再加上最新Z.R.S.G. 3.0競能電驅，透過電推方式進一步提供飽滿的動力表現。

▲10.3萬起！三陽「全新大改款JET運動機車」登場　賽道王者再進化。（圖／記者張慶輝攝）

▲頭燈與尾燈均採全LED照明科技，夜間有更顯眼的辨識度。

操控方面，新JET換裝全新FA7輕量化車架，整車減去4公斤，也讓整車減輕10%，同時透過電瓶前移讓重心更集中，而1,290mm軸距讓低速靈活與高速穩定性都能兼顧，而高剛性設計則讓激烈操駕時更有信心，加上同級最大46.4度傾角，不需要透過任何修改就能達成，最後則是騎乘三角優化與腳踏空間加大，讓高個子騎士也能從容駕馭，並且有方便卡普的競技腳踏板，省去改裝的麻煩。

▲10.3萬起！三陽「全新大改款JET運動機車」登場　賽道王者再進化。（圖／記者張慶輝攝）

▲無論是125或是158車型，動力均較過去有所提升，同時透過全新車架降低整車重並提升操控表現。

至於安全性部分，此次全新JET將前碟盤加大至268mm搭配後碟220mm，且都採浮動碟設計，電控不僅透過3軸IMU提供彎道ABS防鎖死與TCS循跡防滑，更有同級少見的ALC防浮舉控制，可有效避免急加速時前輪離地造成的風險，不過ALC功能僅限C-TCS車型才能享有。

►161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

►67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SYM三陽JETSLSL+158125白牌機車摩托車速克達TSR新車大改款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好心做壞事XD】少根筋朋朋順手關引擎蓋...頂桿瞬被壓歪！

推薦閱讀

388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

最新文章

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」2026-07-06

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV42026-07-06

三陽全新大改款JET運動機車登場2026-07-06

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波2026-07-06

台灣賓士「美製進口休旅」漲價2026-07-06

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」2026-07-06

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市2026-07-06

勞斯萊斯全球唯一特別訂製車亮相2026-07-05

BMW M2雙門跑車10周年限量版開賣2026-07-05

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」2026-07-04

熱門文章

台灣賓士「美製進口休旅」漲價2026-07-06

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波2026-07-06

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」2026-07-06

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」2026-07-06

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

三陽全新大改款JET運動機車登場2026-07-06

勞斯萊斯全球唯一特別訂製車亮相2026-07-05

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市2026-07-06

「HONDA CR-V大賣」銷量狠甩TOYOTA RAV42026-07-06

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

相關新聞

吊車司機輾斃愛女「免賠扶養費」　母悲憤落淚控法官保護加害人

吊車司機輾斃愛女「免賠扶養費」　母悲憤落淚控法官保護加害人

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

姊妹搶外雙溪5億祖厝　三陽前董座家族爆爭產

姊妹搶外雙溪5億祖厝　三陽前董座家族爆爭產

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

快訊／新店死亡車禍！左轉車與大重機相撞　21歲騎士送醫不治

快訊／新店死亡車禍！左轉車與大重機相撞　21歲騎士送醫不治

讀者迴響

熱門文章

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

買特斯拉只要66萬！官方認證「東京買車全球最便宜」　台灣要多花100萬

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

10.3萬起！三陽「全新大改款JET SL運動機車」登場　賽道王者再進化

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366