勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 正式發表 Phantom Regatta，這是一款以 Phantom Extended 為基礎的一輛式特別訂製車型，將於本屆古德伍德速度嘉年華公開亮相。該車的設計靈感源自英格蘭南岸水域 —— 包括古德伍德莊園周邊可眺望的索倫特海峽與奇切斯特港 —— 並融入賽艇文化中的色彩、材質與速度感，展現品牌訂製部門在漆面、皮革、木料與金屬工藝上的敘事能力。

外觀方面，Phantom Regatta 採用 Regatta Blue 深邃海洋藍作為主色調，下緣則以 English White 英式白呈現，透過手工施作的雙色塗裝，模擬遊艇船身與水面交界的視覺效果。車身搭配 22 吋全抛光碟形輪圈，其鏡面質感刻意呼應賽艇上常見的抛光鋼製絞盤。整體配色不僅與沿海景觀呼應，亦在視覺上傳達出航行的俐落與優雅。

進入車室，內裝配色以深藍色皮革鋪陳前座區域，後座則採用 Grace White 優雅白，營造出如同白帆與尾浪的對比意象。座椅與車門的滾邊、對比縫線及方向盤均以雙色呈現，而 RR 刺繡徽飾則選用 Turchese 綠松石色，模擬近岸清澈海水的色澤。木質飾板部分，採用 Piano Milori 與 Open Pore Royal Walnut 兩種材質，並以手工緞面處理應用於 Waterfall 飾板、後車門及野餐桌板。其中野餐桌板耗時約 120 小時精密製作，每張由 16 片 Royal Walnut 木板拼接而成，板材取自同一塊木料以確保紋理一致，並由中心向外手工鋪設，呈現書本對開的鏡像效果，木條之間嵌入僅 2 公釐寬的 Black Bolivar 木條，一體成形避免接縫，仿效遊艇甲板的填縫工藝。

內裝最引人注目的亮點，為橫跨整個儀錶臺寬度的手繪 Gallery 藝術作品，命名為「Watercolour」。此作品由 Rolls-Royce 內部藝術家以特製顏料繪於開放式木質基底上，為表現波浪與開闊水面的動態，藝術家耗時兩週開發全新的暈染技法，經過多次試片調整顏色與施作方式，以忠實重現海洋的流動感。車頂則配置客製化星光頂篷，由 1,307 顆手工擺放的光纖「星點」組成，圖案靈感來自懷特島周圍的潮汐水流，並輔以發光車門飾板，強化整體海洋氛圍。

此外，Phantom Regatta 還藏有一處細節：每組空調出風口均刻有一組地理座標，僅在出風口向前傾倒時方可見。乘客側出風口刻有古德伍德莊園的座標（50°52'12"N 00°44'24"W），駕駛側則刻有 Rolls-Royce 總部的座標（50°51'13"N 00°44'40"W），兩地相距不到一英里，象徵這部車與其誕生之地永恆連結。Rolls-Royce 訂製部門負責人 Phil Fabre de la Grange 表示，這部車展現了 Bespoke 訂製服務能透過漆面、皮革、木材與金屬優雅訴說故事，並以手工達到最高標準。