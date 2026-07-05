388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

▲BMW總代理汎德導入2款M2 10周年限量車型，M2 Limited Edition 10 Jahre Taiwan建議售價450萬。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

自2016年誕生的BMW M2雙門跑車，今年適逢10周年，為了慶祝這個特別時刻，總代理汎德日前宣布正式導入M2 10周年紀念特仕車，分別有限量20台、售價388萬的M2 Edition 10 Jahre Taiwan，以及由世界技能競賽汽車烤漆冠軍加持的M2 Limited Edition 10 Jahre Taiwan，以450萬元限量3台方式發售。

▲車側顯眼的M三色線條，是由2019年世界技能競賽汽車噴漆金牌得主、BMW原廠認證資深工程師楊婷喻親自操刀。

M2 Limited Edition 10 Jahre Taiwan身披顯眼的M三色線條，其靈感是來自BMW 3.0 CSL賽車，以藍、紫、紅畫出如同奔馳般的動態，特別的是，限量的3台車均是由2019年世界技能競賽汽車噴漆金牌得主、BMW原廠認證資深工程師楊婷喻親自操刀，1輛耗費超過80小時手工製作完成，更顯獨一無二的紀念價值。

▲M2 Edition 10 Jahre Taiwan限量20台，建議售價388萬元。

如果想要一同紀念M2誕生10周年，又喜好內斂低調風格，那就可以選擇限量20輛的M2 Edition 10 Jahre Taiwan，與前者張狂的外觀相比，改採M Performance碳纖維後視鏡蓋、鴨尾擾流尾翼與油箱飾蓋，車內也均有Alcantara麂皮中央扶手、車型專屬銘牌等點綴，以此彰顯其不凡身分。

▲M2 Edition 10 Jahre Taiwan外觀相對內斂低調，不過還是有能彰顯其不凡身分的元素。

除了2款限量車型外，汎德也同場宣布，將於2027年第1季導入最新M2 xDrive四驅車型，預售價438萬起，透過搭載跑車化可調四驅系統、以及M運動化差速器，不僅讓0-100km/h加速縮短至3.7秒，也能有更好的循跡與動態穩定性，帶給車主更具信心的駕馭感受。