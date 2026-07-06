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沒等到降價！台灣賓士「美製進口休旅」調漲　GLE新年式官網上架

▲GLE新年式官網上架，漲幅1～4萬。（圖／翻攝自賓士）

▲GLE新年式官網上架，漲幅1～4萬。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

台美汽車零關稅還在等拍板定案，今年不少消費者期待美製進口車有機會反映成本、出現降價空間，不過台灣賓士率先公布2026年式Mercedes-Benz GLE、GLE Coupe車系售價，結果並未迎來市場期待的價格下修，反而依車型不同調漲1～4萬元，同時透過新增豪華配備提升產品競爭力。

▲GLE新年式官網上架，漲幅1～4萬。（圖／翻攝自賓士）

▲GLE 300 d作為入門選項，新年式更名為「星耀版」，售價343萬起。

官網最新公布，GLE 300 d 4Matic與GLE 450 4Matic皆由原本的「進化版」升級為「星耀版」，售價同步調漲4萬元，分別來到343萬元、415萬元，性能車Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+則維持星夜版設定，售價小漲1萬元至457萬元。

配備方面，GLE 300 d 4Matic新增多光束智慧型LED頭燈，以及Artico皮質包覆儀表台、車門飾板；GLE 450 4Matic則將通風／加熱豪華前座椅列為標準配備，同時新增動力輔助車門緊閉系統，進一步提升豪華質感與便利性。

▲GLE新年式官網上架，漲幅1～4萬。（圖／翻攝自賓士）

▲GLE Coupe 300 d同樣換成星耀版，漲價4萬來到367萬起。

至於跑旅GLE Coupe車系，同樣迎來新年式更新，其中GLE 300 d 4Matic Coupe更名為星耀版，售價調漲4萬元至367萬元，新增夜色套件、聲學舒適套件、多光束智慧型LED頭燈、Artico皮質包覆儀表台與車門飾板，以及動力輔助車門緊閉系統等多項配備，整體配備誠意比一般GLE更高。

回顧今年1月，GLE車系中的性能代表Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+曾出現一波明顯調整，當時從原先約481萬、514萬元的建議售價，調降約25萬元，改以「星夜版（Night Edition）」單一編成對外販售，兩款車型分別下修至456萬與489萬元，引發市場對價格策略的討論，甚至一度臆測是否與未來美規進口政策變動有關，如今這2款性能車在新年式都調漲1萬來到457、490萬。

不過此次2026年式更新，GLE家族策略明顯轉向穩價並強化產品力，即便同樣採北美進口、具備美製身份，仍未出現外界期待的進一步價格下修，反而以配備升級搭配小幅漲價作為主要調整方向。

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關鍵字：賓士GLC Coupe休旅大改款benzCLA轎跑A-ClassCLAGLE

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