65萬有找「MG全新轎跑」陷抄襲風波！總經理直播遭酸爆哽咽下播　

▲MG 07全新轎跑大陸還沒上市，已經引起不少輿論風波。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸上汽MG全新純電轎跑MG 07還沒正式上市，就先因外型設計掀起巨大爭議，日前品牌事業部總經理陳萃親自開直播介紹新車，希望向外界解釋MG 07的設計理念，沒想到直播卻意外演變成大型質疑現場，大量網友狂刷「像保時捷」、「照搬小米SU7」等留言，最終讓陳萃情緒明顯受到影響，甚至一度哽咽、提前結束直播，MG 07還沒上市已經在大陸引起話題。

▲大陸MG總經理陳萃親上火線駁斥抄襲，但酸民網友仍不買單。（圖／翻攝自大陸微博）

日前大陸MG品牌直播中，總經理陳萃原本準備針對MG 07招牌的低趴車身、Fastback溜背造型進行解說，但大陸網友很明顯不買單，被質疑外觀「神似」Porsche Taycan及小米SU7的留言洗版，不少網友更直接批評「沒有原創」、「抄襲設計」。

面對鋪天蓋地的質疑，陳萃試圖正面回應，並引用小米創辦人雷軍過去曾說過的一句話表示：「我們真的沒有任何一處是抄襲的。」並同時搬出1962年經典MG B GT作為例子，強調MG品牌早在60多年前就已採用溜背跑車設計，因此MG 07只是延續品牌設計基因，而非向其他品牌借鏡。

不過這番解釋並未平息爭議，反而讓留言區更加失控，聊天室持續湧現「保時爵」、「照搬小米」、「毫無原創」等諷刺留言直播畫面中可見陳萃數度停頓、聲音變得沙啞，情緒明顯受到影響，最後僅留下「希望與大陸品牌一起把汽車審美、新能源、智慧化，再讓全球消費者震驚一次」後便提前結束直播。

事實上，MG 07抄襲事件之所以迅速發酵，不只是因為MG 07的外型引發討論，更與上汽集團過去曾公開批評其他品牌設計爭議有關，如今MG 07同樣遭遇外觀相似質疑，形成了所謂的「回力鏢」效應，也讓品牌陷入「對別人嚴格、對自己寬鬆」的雙重標準討論。

▲MG 07大陸預計今年上市，售價約新台幣61萬起。

MG 07已於7月2日在上汽乘用車鄭州基地正式下線，定位中型轎跑，車長逼近5米、軸距達2,825mm，將提供純電與插電式油電兩種動力，並搭載Momenta智慧輔助駕駛系統及自研AI晶片，預估售價約人民幣15萬至20萬元（約新台幣61萬至82萬元），預計今年內正式上市。