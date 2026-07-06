台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

▲Hyundai Custin預計7月8日推出全新頂規車型！（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai Custin國產豪華MPV再添新戰力！近期經銷端已悄悄釋出接單資訊，預計7月8日推出全新Royal頂規車型，以現行2.0T GLTD旗艦版為基礎，外觀、內裝更進一步升級豪華質感，比現行頂規加價5萬來到163.9萬，就有更爽、更舒適的豪華配備！

▲Custin Royal將作為車系最頂規選擇，配備更講究豪華。

Hyundai Custin於去年新增2.0升渦輪，加上原本入門的1.5升渦輪，目前共有4款車型，1.5升渦輪售價130.9、147.9萬；2.0升渦輪為155.9、158.9萬，而7月8日要上市的Royal頂規車型，則來到163.9萬，比現在頂規車型再加5萬。

新款Custin Royal最大的特色在於導入專屬Royal Duotone雙色車身設計，採用星曜藍車色搭配月曜銀懸浮式車頂及銀色後視鏡，營造更具質感的視覺效果，車尾也加入Royal專屬飾板，藉由細節與一般車型做出區隔。

Royal車型此次還新增兩種不同座艙風格，其中黑色內裝採用黑色皮質座椅，搭配金屬紋路飾板，展現較偏科技感的氛圍；白色內裝則換上白色皮質座椅與木紋飾板，營造更溫馨且高級的車室質感。兩種內裝皆配備第二排13吋雙影音娛樂系統，可進一步提升後座乘客的乘坐體驗，也是Royal車型最具吸引力的升級項目之一。