ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

▲Hyundai Custin準備推2.0升渦輪新動力！經銷端已經開始接單。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Custin預計7月8日推出全新頂規車型！（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai Custin國產豪華MPV再添新戰力！近期經銷端已悄悄釋出接單資訊，預計7月8日推出全新Royal頂規車型，以現行2.0T GLTD旗艦版為基礎，外觀、內裝更進一步升級豪華質感，比現行頂規加價5萬來到163.9萬，就有更爽、更舒適的豪華配備！

▲Hyundai Custin預計7月8日推出全新頂規車型！（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代Hyundai Custin新2.0升渦輪官網上線！要跟MG G50 Plus拚人氣。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Custin Royal將作為車系最頂規選擇，配備更講究豪華。

Hyundai Custin於去年新增2.0升渦輪，加上原本入門的1.5升渦輪，目前共有4款車型，1.5升渦輪售價130.9、147.9萬；2.0升渦輪為155.9、158.9萬，而7月8日要上市的Royal頂規車型，則來到163.9萬，比現在頂規車型再加5萬。

新款Custin Royal最大的特色在於導入專屬Royal Duotone雙色車身設計，採用星曜藍車色搭配月曜銀懸浮式車頂及銀色後視鏡，營造更具質感的視覺效果，車尾也加入Royal專屬飾板，藉由細節與一般車型做出區隔。

Royal車型此次還新增兩種不同座艙風格，其中黑色內裝採用黑色皮質座椅，搭配金屬紋路飾板，展現較偏科技感的氛圍；白色內裝則換上白色皮質座椅與木紋飾板，營造更溫馨且高級的車室質感。兩種內裝皆配備第二排13吋雙影音娛樂系統，可進一步提升後座乘客的乘坐體驗，也是Royal車型最具吸引力的升級項目之一。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35Custin

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這隻交大畢業的？】竹北狗狗竟會看號誌燈　左右查看來車加速過馬路

推薦閱讀

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」！Custin新增頂規、加價5萬配備更舒適

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

388萬起！BMW「M2雙門跑車10周年限量版」開賣　世界冠軍烤漆加持

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

最新文章

台灣現代7月推新「國產7人座MPV」2026-07-06

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市2026-07-06

勞斯萊斯全球唯一特別訂製車亮相2026-07-05

BMW M2雙門跑車10周年限量版開賣2026-07-05

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」2026-07-04

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市2026-07-04

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

熱門文章

勞斯萊斯全球唯一特別訂製車亮相2026-07-05

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

三菱「Outlander新休旅」升級亮相2026-06-29

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市2026-07-04

「Mazda 3要改款了」今年7月登場2026-06-30

5代TOYOTA RAV4車主有福了2026-06-29

電動車隱藏功能爆紅！40度熱浪靠車在家吹冷氣2026-06-30

相關新聞

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

MOLLY精華水太可愛！庫洛魔法使限定彩妝鏡是「卡牌」絕對要收

MOLLY精華水太可愛！庫洛魔法使限定彩妝鏡是「卡牌」絕對要收

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

讀者迴響

熱門文章

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

勞斯萊斯「最新全球唯一特別訂製車」亮相！客製化部門秀技術實力

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

「Mazda 3要改款了」今年7月登場！1款動力將停售走入歷史

「Mazda 3要改款了」今年7月登場！1款動力將停售走入歷史

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366