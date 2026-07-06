TOYOTA「放大版RAV4」7人座休旅日本倒數上市！油電省油又有大空間

▲日本繼續示範美製車進口！Highlander預告8月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣還在等美製車零關稅正式拍板，日本已經開始動起來，原廠近日宣布將以過去日本市場熟悉的「Kluger」車系定位回歸，預計8月1日正式上市，不少車迷視為「放大版RAV4」，不僅擁有更大的車身尺碼與三排7人座空間，更採用熟悉的2.5升Hybrid油電四驅系統，當地售價860萬日圓（約新台幣170萬元）。

▲Highlander過去曾在日本販售，如今藉由美製車效應重回日本。

受惠日本、美國貿易合作，日本持續導入不少美製車，TOYOTA Highlander與RAV4同樣採用TNGA-K平台打造，並主要以北美製造為主，此次導入日本的Highlander為現行第四代車型，車身尺碼達4,950×1,930×1,730mm，軸距則來到2,850mm，相比RAV4提供更寬敞的車室空間，採三排7人座配置，更符合家庭多人乘載需求。

外觀與美規Highlander粗獷風格一致，搭配大型水箱護罩、銳利LED頭燈組及壯碩車身線條，展現旗艦休旅應有的氣勢。車內則以豪華舒適取向打造，配備大尺寸數位儀表、12.3吋中央觸控螢幕、HUD抬頭顯示器、全景天窗以及JBL高級音響等配備，提升科技感與乘坐質感。

▲台灣目前無Highlander導入規劃，未來可能較偏向北美剛推出的Highlander EV。

至於台灣市場，目前TOYOTA總代理和泰汽車休旅產品仍以Yaris Cross、Corolla Cross、RAV4等車型為主，Highlander尚未有任何導入消息，不過台灣7人座SUV市場需求仍存在，未來台灣市場可能較偏向電動版的Highlander EV，加上Highlander EV又是全新世代車型，產品更有競爭力。