ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

▲TOYOTA當家油電掀背Prius日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA當家油電掀背Prius日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA旗下招牌油電車Prius在日本迎來2026年式更新，這次雖然沒有針對外型或動力進行大幅修改，但透過配備升級與安全強化，讓整體產品競爭力再提升，Hybrid與PHEV插電式油電車型同步受惠，新車目前已正式在日本上市。

▲TOYOTA當家油電掀背Prius日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣Prius並未導入標準油電，僅有日本頂規的PHEV動力。

日本TOYOTA Prius擁有3種動力，分別為1.8升油電、2.0升油電，頂規則是2.0升PHEV，而台灣則僅有進口導入PHEV選項，台灣2款車型售價129.9、137.9萬，日本PHEV售價388.41萬、464.53萬日圓，換算新台幣約78萬、93萬元，兩地頂規車型相比價差高達約45萬元！

▲TOYOTA當家油電掀背Prius日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA當家油電掀背Prius日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式推出新顏色，配備優化升級。

日規新年式Prius外觀最大變化，在於新增「中性黑（Neutral Black）」全新車色，提供消費者更多個性化選擇。配備方面則是此次升級重點，全車系新增速度感應式自動車門上鎖功能，當車輛行駛後即可自動鎖門，同時具備碰撞後自動解鎖機制，兼顧日常便利性與事故發生時的逃生安全。

高階車型所搭載的TSS駕駛輔助系統也同步進化，新增自動感應遠光燈功能，可依據前方車流與環境光源自動切換遠近燈，提升夜間行車視野，同時降低對其他用路人的干擾，讓整體主動安全表現更加完善。

日規Prius提供HEV油電與PHEV插電式油電雙動力，售價介於279.62萬至464.53萬日圓，折合新台幣55萬～93萬。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAPricus油電車掀背車油電bZ4X油耗省油Prius CAqua

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嬰兒哭鬧當空氣】高雄「最辣保母」爽躺沙發上　家長看監視器氣炸

推薦閱讀

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

最新文章

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」2026-07-04

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市2026-07-04

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

台灣生產「跨界休旅」現身海外測試2026-07-02

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

熱門文章

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市2026-07-04

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

三菱「Outlander新休旅」升級亮相2026-06-29

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

相關新聞

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

讀者迴響

熱門文章

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366