TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

▲TOYOTA當家油電掀背Prius日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA旗下招牌油電車Prius在日本迎來2026年式更新，這次雖然沒有針對外型或動力進行大幅修改，但透過配備升級與安全強化，讓整體產品競爭力再提升，Hybrid與PHEV插電式油電車型同步受惠，新車目前已正式在日本上市。

▲台灣Prius並未導入標準油電，僅有日本頂規的PHEV動力。

日本TOYOTA Prius擁有3種動力，分別為1.8升油電、2.0升油電，頂規則是2.0升PHEV，而台灣則僅有進口導入PHEV選項，台灣2款車型售價129.9、137.9萬，日本PHEV售價388.41萬、464.53萬日圓，換算新台幣約78萬、93萬元，兩地頂規車型相比價差高達約45萬元！

▲日規新年式推出新顏色，配備優化升級。

日規新年式Prius外觀最大變化，在於新增「中性黑（Neutral Black）」全新車色，提供消費者更多個性化選擇。配備方面則是此次升級重點，全車系新增速度感應式自動車門上鎖功能，當車輛行駛後即可自動鎖門，同時具備碰撞後自動解鎖機制，兼顧日常便利性與事故發生時的逃生安全。

高階車型所搭載的TSS駕駛輔助系統也同步進化，新增自動感應遠光燈功能，可依據前方車流與環境光源自動切換遠近燈，提升夜間行車視野，同時降低對其他用路人的干擾，讓整體主動安全表現更加完善。

日規Prius提供HEV油電與PHEV插電式油電雙動力，售價介於279.62萬至464.53萬日圓，折合新台幣55萬～93萬。