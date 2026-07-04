周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣新車市場進入第三季，有不少新車蠢蠢欲動，在現有新車陣容大更是加大力道促銷，MG本月主打抗熱神器推通風座椅特仕車；福特則繼續呼應美製車零關稅，野馬跑車全車系降價超過20萬不變；TOYOTA本周也帶來敲碗已久的全新一代Hilux。

▲Kia Sportage進口休旅撞測僅有2星水準。

台灣TNCAP確實有存在必要！本周Kia進口休旅Sportage撞測拿2星引起輿論嘩然（連結），同樣車型在國外享有5星高水準評價，但台灣主要原因在於後座安全配備不足，讓台灣舊款的Sportage TNCAP成績只有2星飲恨。

▲G50 Plus推出特仕車搶市，而ZS則有免費升級通風座椅。

台灣MG本周推出通風座椅配備抗暑（連結），旗下唯一7人座車型G50 Plus推出特仕車，售價113.5萬，升級第一、二排雙通風和電動座椅，讓駕駛、副駕駛及第二排乘客皆能享受沁涼舒爽的乘坐體驗，相較於原先的G50 PLUS旗艦版，消費者僅需加價5萬元，即可升級市價高達9萬元的第一、二排雙通風和電動座椅。

▲大改款TOYOTA Hilux上市，售價161.9萬。

TOYOTA全新大改款越野Hilux上市（連結），較預售價降價1.1萬來到161.9萬，全新一代不僅換上全新外觀與內裝，更在越野性能、科技感與日常舒適性有所進化，讓自1968年問世的Hilux有著更加面面俱到的全方位實力，台灣維持2.8升柴油渦輪動力，並未導入48V輕油電或電動版。

▲野馬跑車維持降價，最多來到26萬。

福特野馬跑車新年式開賣（連結），響應美製車零關稅，野馬日前全車系降價超過20萬以上已經提前銷售一空，而2026年式車型繼續維持降價不變，入門EcoBoost Premium立享價170.9萬元起，相較建議售價便宜21萬元，而GT Premium、Dark Horse Premium則維持23萬元與26萬元優惠，讓Mustang野馬跑車持續以更具競爭力的價格搶攻性能跑車市場。