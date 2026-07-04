ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣新車市場進入第三季，有不少新車蠢蠢欲動，在現有新車陣容大更是加大力道促銷，MG本月主打抗熱神器推通風座椅特仕車；福特則繼續呼應美製車零關稅，野馬跑車全車系降價超過20萬不變；TOYOTA本周也帶來敲碗已久的全新一代Hilux。

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

▲Kia Sportage進口休旅撞測僅有2星水準。

台灣TNCAP確實有存在必要！本周Kia進口休旅Sportage撞測拿2星引起輿論嘩然（連結），同樣車型在國外享有5星高水準評價，但台灣主要原因在於後座安全配備不足，讓台灣舊款的Sportage TNCAP成績只有2星飲恨。

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

▲G50 Plus推出特仕車搶市，而ZS則有免費升級通風座椅。

台灣MG本周推出通風座椅配備抗暑（連結），旗下唯一7人座車型G50 Plus推出特仕車，售價113.5萬，升級第一、二排雙通風和電動座椅，讓駕駛、副駕駛及第二排乘客皆能享受沁涼舒爽的乘坐體驗，相較於原先的G50 PLUS旗艦版，消費者僅需加價5萬元，即可升級市價高達9萬元的第一、二排雙通風和電動座椅。

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

▲大改款TOYOTA Hilux上市，售價161.9萬。

TOYOTA全新大改款越野Hilux上市（連結），較預售價降價1.1萬來到161.9萬，全新一代不僅換上全新外觀與內裝，更在越野性能、科技感與日常舒適性有所進化，讓自1968年問世的Hilux有著更加面面俱到的全方位實力，台灣維持2.8升柴油渦輪動力，並未導入48V輕油電或電動版。

▲進入第三季新車銷售，不少品牌加大力道推促銷、新年式。（圖／翻攝自各車廠）

▲野馬跑車維持降價，最多來到26萬。

福特野馬跑車新年式開賣（連結），響應美製車零關稅，野馬日前全車系降價超過20萬以上已經提前銷售一空，而2026年式車型繼續維持降價不變，入門EcoBoost Premium立享價170.9萬元起，相較建議售價便宜21萬元，而GT Premium、Dark Horse Premium則維持23萬元與26萬元優惠，讓Mustang野馬跑車持續以更具競爭力的價格搶攻性能跑車市場。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4AudiA5SuzukiAC CarsDR-Z4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

前未婚夫梁士華爆欠錢　謝欣穎聽聞「就是陌生人」

推薦閱讀

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」！台灣比日本貴了45萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

最新文章

TOYOTA省油神車「油電新掀背開賣」2026-07-04

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市2026-07-04

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

台灣生產「跨界休旅」現身海外測試2026-07-02

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

熱門文章

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市2026-07-04

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

三菱「Outlander新休旅」升級亮相2026-06-29

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

相關新聞

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

讀者迴響

熱門文章

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

周焦點／國產7人座開賣　TOYOTA新車上市　進口降價超過20萬

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366