ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover Classic 近日完成一組由單一客戶委託、共計四輛的 Classic Defender V8 定制車型，其中最受矚目的便是首度納入 Works Bespoke 服務體系的 110 Double Cab Pick-Up 雙廂皮卡版本，為這款經典越野車系開拓更多車身形式的可能性。

這組四輛成套作品涵蓋 90 Station Wagon、90 Soft Top、110 Station Wagon， 以及新加入的 110 Double Cab Pick-Up，全數採用名為 Spectral Green 的特殊變色烤漆，隨著視角與光線條件不同，車身色澤會在綠色、紫色與金色之間流動轉換。該塗裝不僅應用於車身鈑件，更延伸至鑽石切割 18 吋 Sawtooth 鋁合金輪圈、外觀徽飾及中控面板，每一輛車在 Land Rover Classic 自營烤漆廠內耗時近 400 小時，從表面處理、色漆對色到最終拋光，均採高規格工序完成。

內裝部分，四輛車統一配置半苯胺處理的Bridge of Weir Vanilla 皮革座椅與內飾，搭配對比色縫線以呼應外觀色調；車頂行李架、Defender 引擎蓋字樣與手工繪製白色車線則採用 Icy White 作為對比色。地毯採用 Superwool® 材質，並以 Bridge of Weir 皮革包邊，腳踏墊上壓印 Defender 字樣，維持經典與質感兼具的座艙氛圍。

在動力與科技配置方面，每輛 Classic Defender V8 均以 2012 至 2016 年間出廠的原版 Defender 為基礎，經由原廠重新修復與升級，搭載可輸出 405PS 的 V8 引擎，並配備一系列專屬開發的性能強化零件。此外，Land Rover Classic 新增多項選配項目，包括整合於定制儀表板內的 9 吋觸控螢幕資訊娛樂系統，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 連線、DAB/DAB+ 數位收音機、藍牙及 13 波段圖形等化器；倒車顯影鏡頭則隱藏於後保桿或選配套件中，並附有鏡頭清洗功能。

Land Rover Classic 亦同步開放 90 Hard Top 雙座實用車型供客戶選定，並擴大車頂漆色與 16 吋重型 Wolf 輪圈的色譜選擇，新增 Fuji White 與 Corris Grey；同時推出 Trophy Pack 外觀套件，包含 Narvik Black Gloss 處理的引擎蓋、車頂、尾門總成與輪拱，提供車主更多對比色搭配彈性。Land Rover Classic 總監 Dominic Elms 表示，此項委託案充分展現品牌定制服務的廣度，從設計、工程到手工組裝，皆由原廠團隊與客戶協作完成，讓經典 Defender V8 以貼近車主個人化的型態重新問世。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LandRoverDefenderV8越野車汽車新車皮卡車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【效率派七王爺XD】才剛許願想要小狗 馬上跑出一隻狗！

推薦閱讀

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

最新文章

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

台灣生產「跨界休旅」現身海外測試2026-07-02

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜2026-07-02

2026上半年台灣最熱賣10款新車出爐2026-07-01

熱門文章

Land Rover單一收藏家定制車款公開2026-07-04

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

三菱「Outlander新休旅」升級亮相2026-06-29

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售2026-07-01

相關新聞

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

保時捷「最新911 GT4 R賽車」發表！4.0升水平對臥6缸榨520匹馬力

保時捷「最新911 GT4 R賽車」發表！4.0升水平對臥6缸榨520匹馬力

賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

GMC「新旗艦級皮卡車Sierra 1500」上市！搭新V8引擎號稱史上最強

GMC「新旗艦級皮卡車Sierra 1500」上市！搭新V8引擎號稱史上最強

讀者迴響

熱門文章

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366