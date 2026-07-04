Land Rover「單一收藏家定制車款」公開！4輛車烤漆就花400小時

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover Classic 近日完成一組由單一客戶委託、共計四輛的 Classic Defender V8 定制車型，其中最受矚目的便是首度納入 Works Bespoke 服務體系的 110 Double Cab Pick-Up 雙廂皮卡版本，為這款經典越野車系開拓更多車身形式的可能性。

這組四輛成套作品涵蓋 90 Station Wagon、90 Soft Top、110 Station Wagon， 以及新加入的 110 Double Cab Pick-Up，全數採用名為 Spectral Green 的特殊變色烤漆，隨著視角與光線條件不同，車身色澤會在綠色、紫色與金色之間流動轉換。該塗裝不僅應用於車身鈑件，更延伸至鑽石切割 18 吋 Sawtooth 鋁合金輪圈、外觀徽飾及中控面板，每一輛車在 Land Rover Classic 自營烤漆廠內耗時近 400 小時，從表面處理、色漆對色到最終拋光，均採高規格工序完成。

內裝部分，四輛車統一配置半苯胺處理的Bridge of Weir Vanilla 皮革座椅與內飾，搭配對比色縫線以呼應外觀色調；車頂行李架、Defender 引擎蓋字樣與手工繪製白色車線則採用 Icy White 作為對比色。地毯採用 Superwool® 材質，並以 Bridge of Weir 皮革包邊，腳踏墊上壓印 Defender 字樣，維持經典與質感兼具的座艙氛圍。

在動力與科技配置方面，每輛 Classic Defender V8 均以 2012 至 2016 年間出廠的原版 Defender 為基礎，經由原廠重新修復與升級，搭載可輸出 405PS 的 V8 引擎，並配備一系列專屬開發的性能強化零件。此外，Land Rover Classic 新增多項選配項目，包括整合於定制儀表板內的 9 吋觸控螢幕資訊娛樂系統，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 連線、DAB/DAB+ 數位收音機、藍牙及 13 波段圖形等化器；倒車顯影鏡頭則隱藏於後保桿或選配套件中，並附有鏡頭清洗功能。

Land Rover Classic 亦同步開放 90 Hard Top 雙座實用車型供客戶選定，並擴大車頂漆色與 16 吋重型 Wolf 輪圈的色譜選擇，新增 Fuji White 與 Corris Grey；同時推出 Trophy Pack 外觀套件，包含 Narvik Black Gloss 處理的引擎蓋、車頂、尾門總成與輪拱，提供車主更多對比色搭配彈性。Land Rover Classic 總監 Dominic Elms 表示，此項委託案充分展現品牌定制服務的廣度，從設計、工程到手工組裝，皆由原廠團隊與客戶協作完成，讓經典 Defender V8 以貼近車主個人化的型態重新問世。