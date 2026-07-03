「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

▲繼續呼應美製車關稅話題！新年式野馬跑車維持降價最多26萬。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特六和7月3日正式宣布26年式Ford Mustang在台上市，雖然目前美製車關稅政策仍未明朗，但原廠仍決定延續先前推出的立享價優惠，全車系維持最高26萬元降幅，其中入門EcoBoost Premium立享價170.9萬元起，相較建議售價便宜21萬元，而GT Premium、Dark Horse Premium則維持23萬元與26萬元優惠，讓Mustang野馬跑車持續以更具競爭力的價格搶攻性能跑車市場。

▲全車系都有降價超過20萬。

今年4月Ford針對25年式Mustang推出美製車立享價方案後，很快便銷售一空，隨著26年式展開預接單，同樣獲得市場熱烈回響，因此福特六和決定延續優惠策略，26年式編成維持EcoBoost Premium、GT Premium以及Dark Horse Premium三款車型，立享價分別為170.9萬元、215.9萬元與235.9萬元，展示車將自7月11日起陸續進駐全台展示中心。

26年式Mustang也新增「Adriatic Blue Metallic」限量新車色，指定EcoBoost Premium與GT Premium車型可選配，需加價2萬元，新藍色車漆靈感來自1980年代第三代Fox Body Mustang經典配色，希望向品牌歷史致敬，也替新年式增添新鮮感。

▲動力提供2.3升渦輪以及5.0升V8自然進氣。

外型仍保有Mustang最具代表性的美式肌肉跑車特色，包括長車頭、短車尾比例，以及燻黑LED頭燈、三道式日行燈、經典三柵式尾燈與雙邊雙出排氣尾管，不同車型則透過專屬空力套件、輪圈、煞車卡鉗及銘牌等配置，營造不同層次的性能風格，其中Dark Horse Premium更擁有更具侵略感的專屬外觀設定。

座艙則延續新世代Mustang數位化布局，配置12.4吋全數位儀表與13.2吋中央曲面觸控螢幕，整合SYNC 4車載系統與Ford Co-Pilot360駕駛輔助科技。車內同步配備RECARO跑車座椅、Track Apps賽道模式等性能化配備，而Dark Horse Premium更採用Deep Indigo Blue專屬內裝配色，以及Dinamica類麂皮RECARO座椅，進一步強化性能旗艦定位。

動力方面，EcoBoost Premium搭載2.3升EcoBoost渦輪四缸引擎，搭配10速手自排變速箱，可輸出305匹馬力、48.4公斤米扭力；GT Premium則採用5.0升Coyote V8自然進氣引擎，結合6速手排，可提供446匹馬力、55.1公斤米扭力。