台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

▲台灣福斯宣布大改款T-Roc開始接單！預計7/31正式上市。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣福斯今年新車重頭戲，第2代大改款T-Roc休旅於7月3日正式宣布接單開跑，提供280 eTSI Style Design車型、黑化極夜曜影版連袂亮相，提供不同率性風格選擇，搭載台灣消費者熱衷的1.5升小排氣渦輪引擎！

▲T-Roc休旅提供標準款、黑化特仕款等多種車型，售價待原廠後續公告。

台灣福斯大改款T-Roc休旅為上市開始暖身，雖說今日開始接單預售，不過原廠尚未提供接單售價，外觀融入當代家族視覺，T-Roc車頭採用水箱護罩連貫式LED定位燈貫穿廠徽光標定位燈，結合IQ.LIGHT：LED Matrix矩陣式頭燈、大格柵水箱護罩釋放強悍霸氣。

車側由鑲嵌A柱延伸至寬厚D柱的銀色飾條，佐以經典雙色車頂，讓人一眼認出The T-Roc迷人的Coupe-like標誌特色，車尾同樣導入新廠徽光標定位燈，流露時尚氛圍之餘提高夜間辨識度及安全性。

▲主力車型搭載1.5升渦輪搭配48V輕油電系統，並具有節能優勢的汽缸休止技術。

T-Roc首度搭載1.5 升直列四汽缸eTSI汽油渦輪增壓系統，並且具備ACT主動式汽缸休止管理系統和第二代48V輕油電動力系統，達到降低噪音、強化起步動力和減少油耗的絕佳優勢。同時，搭配七速DSG 雙離合器自手排，實現最大馬力150匹、最大扭力25.5公斤米的充沛動力。

車內亦導入新世代數位化座艙，包含讓重要行車資訊一目了然的Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、具有最新MIB4 模組化資訊娛樂系統與台灣專屬中文智慧語音助理的Discover Pro 12.9 吋觸控式多媒體資訊系統，以及設有中央數位控制旋鈕的鞍座等豐富科技配備。