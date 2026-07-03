特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

▲長軸Model Y L已經不是大陸專屬，如今將成為全球戰略車。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

雖然停產Model X、Model S相當可惜，不過特斯拉正在積極補強旗下產品線，繼大陸率先上市後，如今特斯拉正式宣布Model Y L進軍美國與波多黎各市場，採用更長軸距與2+2+2六人座配置，如今Model Y L將陸續在多國市場販售，自然導入台灣機會也越來越高！

▲Model Y L尺碼比標準版更大、更長，利於三排彈性空間。

Model Y L最大的特色就是比標準版Model Y擁有更長的車身與軸距，車內改採2+2+2座椅布局，第二排配置兩張獨立座椅，大幅改善第三排的進出便利性與乘坐空間，不再只是應急用途，而是真正能讓成人乘坐的三排休旅，新車EPA預估續航里程可達325英里（約523公里）。

▲北美Model Y L售價不便宜，更高於Kia、Hyundai等電動7人座競品。

此次Model Y L美國上市的Launch Series採高規格配置，包括雙馬達四輪驅動、完整豪華配備以及多項專屬識別，開價61,990美元（約新台幣198萬元），鎖定三排純電休旅市場，直接與Kia EV9、Hyundai Ioniq 9等對手正面交鋒，不過略高的售價已經在北美市場引起討論。



以目前價格來看，Model Y L比Kia EV9入門車型54,900美元以及Hyundai Ioniq 9的58,955美元都來得更高，特斯拉是否會循過往模式，後續推出價格更親民的標準版本，也成為市場關注焦點。

值得注意的是，Model Y L最早率先於大陸市場推出，隨後陸續導入澳洲、紐西蘭及東南亞等地，如今正式進軍美國，顯示特斯拉正藉由衍生車型擴大Model Y產品戰力，台灣未來導入機會自然也多了些。