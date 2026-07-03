「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

▲LEXUS UX日本推出最終特仕車！目前還無後繼改款規劃，恐成為退出市場的最後一作。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

有了LBX小休旅，讓UX定位逐漸尷尬模糊，就在UX產品週期已接近尾聲之際，日本原廠近日正式推出UX300h Final Edition（最終特仕版），換上專屬外觀與內裝配置，更被視為現行UX邁向停產前的告別之作，日本已針對UX300h Final Edition開始接單！

台灣有在賣的UX小休旅，也是原廠熱銷車款之一，但日本經銷端透露，現行UX300h預計將於2027年2月正式結束生產與販售，也代表這款陪伴LEXUS多年的入門豪華跨界休旅即將畫下句點，至於是否會推出全新後繼車，甚至改以純電產品接棒，目前原廠尚未公布進一步規劃，後續發展仍有待官方揭曉。

UX300h Final Edition售價介於521萬至547.5萬日圓，折合新台幣約102萬至108萬元，目前已開放接單，預定9月1日正式上市。

▲最終特仕車擁有專屬外觀車色，帶來更具質感的表現。

最終特仕車透過細節升級營造更高級的視覺質感，車頭水箱護罩改採專屬銀色塗裝，搭配與車身同色的前後輪拱設計，以及18吋鋁圈與防爆胎配置，整體造型比一般版本更顯精緻。原廠也同步導入與新世代ES相同的Ethereal Blue新車色，展現品牌最新設計語彙，而LED頭燈亦經過優化，可提升抗紫外線及耐久性表現。

▲車內同樣不馬虎，針對材質用料優化。

車內首度採用LEXUS全新的網格紋路飾板，運用類碳纖維質感設計，鋪陳於車門飾板與中央鞍座等位置，讓車內更具運動氣息，座椅也改用透氣性更佳的新材質，提升長途乘坐舒適度。