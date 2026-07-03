ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

▲LEXUS UX日本推出最終特仕車！目前還無後繼改款規劃，恐成為退出市場的最後一作。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS UX日本推出最終特仕車！目前還無後繼改款規劃，恐成為退出市場的最後一作。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

有了LBX小休旅，讓UX定位逐漸尷尬模糊，就在UX產品週期已接近尾聲之際，日本原廠近日正式推出UX300h Final Edition（最終特仕版），換上專屬外觀與內裝配置，更被視為現行UX邁向停產前的告別之作，日本已針對UX300h Final Edition開始接單！

台灣有在賣的UX小休旅，也是原廠熱銷車款之一，但日本經銷端透露，現行UX300h預計將於2027年2月正式結束生產與販售，也代表這款陪伴LEXUS多年的入門豪華跨界休旅即將畫下句點，至於是否會推出全新後繼車，甚至改以純電產品接棒，目前原廠尚未公布進一步規劃，後續發展仍有待官方揭曉。

UX300h Final Edition售價介於521萬至547.5萬日圓，折合新台幣約102萬至108萬元，目前已開放接單，預定9月1日正式上市。

▲LEXUS UX日本推出最終特仕車！目前還無後繼改款規劃，恐成為退出市場的最後一作。（圖／翻攝自LEXUS）

▲最終特仕車擁有專屬外觀車色，帶來更具質感的表現。

最終特仕車透過細節升級營造更高級的視覺質感，車頭水箱護罩改採專屬銀色塗裝，搭配與車身同色的前後輪拱設計，以及18吋鋁圈與防爆胎配置，整體造型比一般版本更顯精緻。原廠也同步導入與新世代ES相同的Ethereal Blue新車色，展現品牌最新設計語彙，而LED頭燈亦經過優化，可提升抗紫外線及耐久性表現。

▲LEXUS UX日本推出最終特仕車！目前還無後繼改款規劃，恐成為退出市場的最後一作。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS UX日本推出最終特仕車！目前還無後繼改款規劃，恐成為退出市場的最後一作。（圖／翻攝自LEXUS）

▲車內同樣不馬虎，針對材質用料優化。

車內首度採用LEXUS全新的網格紋路飾板，運用類碳纖維質感設計，鋪陳於車門飾板與中央鞍座等位置，讓車內更具運動氣息，座椅也改用透氣性更佳的新材質，提升長途乘坐舒適度。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：LexusUX小改款跨界休旅休旅車豪華SUV油電UX300e

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【首間店熄燈】好市多起家厝走入歷史　告別29年歲月...員工不捨拍照留念

推薦閱讀

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

台灣生產「跨界休旅」現身海外測試！攜手三菱進軍電動車市場

台灣生產「跨界休旅」現身海外測試！攜手三菱進軍電動車市場

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

最新文章

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

台灣生產「跨界休旅」現身海外測試2026-07-02

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜2026-07-02

2026上半年台灣最熱賣10款新車出爐2026-07-01

6月新車銷量！HONDA新CR-V「大助攻衝上前10」2026-07-01

熱門文章

「LEXUS入門休旅」即將告別市場2026-07-03

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美上架2026-07-03

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表2026-07-03

台灣福特美製車「降價26萬不變」新年式開賣2026-07-03

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售2026-07-01

三菱「Outlander新休旅」升級亮相2026-06-29

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜2026-07-02

相關新聞

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市！現行款T-Roc折價15萬最後出清

台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市！現行款T-Roc折價15萬最後出清

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

「LEXUS入門休旅」即將告別市場！最終特仕版開賣102萬

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

特斯拉「新Model Y放大版6人座」北美開賣不便宜！台灣導入更有機會了

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

台灣福斯「大改款休旅接單」7月底發表！1.5升渦輪省油、省稅金

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

「美製車降價26萬」不變！台灣福特新年式野馬開賣　新增經典藍車色

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366