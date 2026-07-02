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台灣生產「跨界休旅」現身海外測試！攜手三菱進軍電動車市場

▲鴻海電動車現身海外測試！為今年上市作準備。（圖／翻攝自《careta》）

▲鴻海電動車現身海外測試！為今年上市作準備。（圖／翻攝自《careta》）

記者徐煜展／綜合報導

這絕對稱得上台灣近年汽車工業新的里程碑成就解鎖！由鴻華先進主導、裕隆三義廠負責生產的Foxtron Bria，近日被目擊披著厚重偽裝在澳洲進行道路測試，而最特別的是，車頭、車尾廠徽位置都已預留給Mitsubishi新品牌識別，意味著這款由台灣打造的跨界休旅，距離以三菱品牌身分正式上市又更近一步！

▲鴻海電動車現身海外測試！為今年上市作準備。（圖／翻攝自《careta》）

▲海外曝光全新的偽裝測試車，正是來自台灣生產的電動車。（圖／翻攝自鴻華先進）

前身來自鴻海電動車Model B，後續台灣在今年量產上市掛牌的鴻華先進Bria，已經在為今年進軍澳洲、紐西蘭市場作準備，雖然整車仍覆蓋大量偽裝，但車身輪廓、車頂線條、車窗造型以及前後燈組設計，都能明顯辨識出就是Foxtron Bria，與日前在台灣發表的市售版本幾乎一致。不同之處在於，測試車刻意遮蔽品牌徽飾，預料正式量產後將全面換上Mitsubishi廠徽，以OEM貼牌方式銷售海外市場。

事實上，海外三菱Mitsubishi今年已正式與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同拓展全球電動車市場，而澳洲正是首波導入的重要市場之一，三菱預計將命名為ASX VR-e，最快今年第四季上市，並成為品牌在澳洲販售的首款純電休旅，也肩負品牌電動化布局的重要任務。

Mitsubishi版本預計比照Foxtron Bria提供Elegant、Emerge與Pioneer三種車型，皆搭載57.7kWh鋰電池組，在WLTP測試標準下，可提供約400至430公里續航表現。其中Elegant與Emerge採單馬達後輪驅動配置，擁有229匹最大馬力；頂規Pioneer則採雙馬達四輪驅動設定，最大輸出達400匹，0～100km／h加速僅需3.9秒。

此外，三菱也針對澳洲市場進行在地化調校，目前工程團隊正針對懸吊、轉向系統及控制軟體進行優化，以符合當地道路環境與消費者駕馭習慣，進一步提升行路質感與操控表現。

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