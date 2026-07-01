2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

▲2026上半年台灣最熱賣10款新車出爐！特斯拉拿下「成長王」頭銜。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

隨著6月正式結束，也意味著2026年已經過了一半，今年上半年全台灣共賣出202,278輛新車，較去年同期成長1.7%，其中市佔率最高的品牌依舊是TOYOTA，以62,312輛拿下遙遙領先的30.8%，而Tesla特斯拉則是成長率之王，全品牌較去年同期銷量增加了147.2%，旗下每一款車都有驚人表現！

▲2026上半年台灣新車銷量前10強。（記者張慶輝製表）

TOYOTA陣營在2026上半年依舊穩定發揮，共計4個車系攻進前10強，這當中依舊是由Corolla Cross領頭，以22,650輛穩坐神車大位，除了2024年10月推出改款車型外，也在相隔1年後推出新款GR Sport車型，鎖定喜愛運動風格的買家。

▲Corolla Cross依舊是無人能撼動的神車，也是榜上唯一突破2萬大關的單一車款。（圖／資料照）

而RAV4則是在年初導入大改款車型後，以12,482輛排在第2位，不僅較去年同期成長24.5%，也是整份榜單上唯二破萬的車款，顯見2.5升油電的稅金差異並未造成太多影響，而且近期追加的PHEV動力，年度配額也很快就被搶購一空，也代表RAV4能比過去涵蓋更為廣泛的客群樣貌。

▲第6代RAV4雖然僅有2.5升油電動力，但買氣依舊強強滾，就連PHEV的年度配額都瞬間搶購一空。（圖／資料照）

TOYOTA還有2款進榜車款，包括動作不多的Yaris Cross，以及市場上越來越稀缺的國產房車選項Corolla ALTIS，前者持續在入門市場默默耕耘，上半年共賣出6,728輛排在第5位，後者則透過GR Sport車型與賽事活動炒熱話題，以3,880輛排在第8位。

▲Model Y在今年上半年就掛牌8,524輛，不僅是全台銷量第3高的新車，也是無人能敵的電動車銷量冠軍。（圖／資料照）

在市佔王TOYOTA之外，另一個吸引眼球的則是成長王特斯拉，之所以能比去年同期翻倍還多，主要是旗下每個車款都有成長，其中去年6月開始正式交付的新款Model Y，今年上半年的掛牌數就高達8,524輛，不僅成為第3熱賣的新車，相較去年同期的成長率更是高達283.8%，如果下半年繼續維持這樣的交車動能，說不定到了年底名次還能再往上挑戰。

▲Territory雖然在上半年暫居第4名，但仍有許多潛在對手正虎視眈眈。（圖／資料照）

去年12月正式上市的Ford福特Territory，在今年上半年的表現也相當不錯，不僅以6,855輛的成績登上第4名，也成為國產中型休旅的領先者，不過該級距依然充滿挑戰，雖然Honda CR-V因產品切換出現空窗期，僅以3,689輛排在第9位，不過隨著e:HEV動力到位，仍有實力與Territory較勁，就像HR-V能以5,428輛排在第7位，最大關鍵也還是在e:HEV動力。

▲就算大改款車型登台在即，現行款CX-5依舊是成功擠進第10名。（圖／翻攝自Mazda）

儘管Mazda馬自達CX-5的大改款車型早已於去年在海外亮相，不過在現行款出清優惠攻勢不間斷之下，依然以3,293輛成功擠進第10名，甚至比去年同期成長了58.6%；但值得注意的是，在原廠提供給媒體的7月促銷資料當中，已經不見CX-5的相關活動，或許正如外界臆測，大改款車型會在第3季正式登台。

▲Lexus不只全品牌大幅領先主要對手，NX的銷量也比去年同期有所成長。（圖／資料照）

最後則是關注度也很高的豪華進口車級別，Lexus全品牌在上半年共賣出14,216輛新車，雖然較去年同期衰退7.8%，但還是領先主要競爭對手超過4,500輛，即使對手試圖打出「車海戰術」，依舊撼動不了Lexus的領先優勢，其中擔綱銷量主力的NX，就算沒有太多動作仍是穩定輸出，不僅上半年共掛牌6,559輛排在第6位，也比去年同期成長10.1%。