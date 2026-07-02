ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

▲TOYOTA Harrier日本新改款即將上市！未來只賣油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Harrier日本新改款即將上市！未來只賣油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為高級版RAV4的TOYOTA Harrier休旅，日本即將在近期發表新年式改款，未來Harrier將跟上RAV4腳步，把重心放在新能源動力，日規針對產品編成進行重要調整，最大亮點就是全面取消2.0升自然進氣汽油引擎，全車系改為Hybrid油電與PHEV插電式油電兩種動力，象徵Harrier正式邁入全面電氣化時代。

▲TOYOTA Harrier日本新改款即將上市！未來只賣油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Harrier日本新改款即將上市！未來只賣油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式重心放在車系編成簡化，未來不再提供純汽油動力。

新Harrier外觀並未大幅更動，依舊擁有細長LED頭燈、橫貫式尾燈與流線Coupe SUV輪廓，質感依然是同級產品的一大特色，車室則延續12.3吋數位儀表與12.3吋中控螢幕配置，同時針對配備進一步升級，提升整體科技感與便利性。

高階車型則進一步升級12.3吋Display Audio Plus多媒體系統、JBL Premium Sound System高級音響、具底盤透視功能的360度環景影像，以及可切換透光模式的電控調光全景天窗等豪華配備，讓Harrier在科技感、舒適性與豪華氛圍上持續維持同級競爭力。

動力編成則是此次改款最大重點，TOYOTA計劃取消原本2.0升自然進氣汽油車型後，入門即搭載2.5升Hybrid油電系統，提供前驅與E-Four電子四驅選擇，日本WLTC平均油耗最高可達22.1km/L，不僅比舊款更省油，也符合品牌近年全面推動電氣化的產品策略。

▲TOYOTA Harrier日本新改款即將上市！未來只賣油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲高規以PHEV車型為主，具有93公里的純電續航力。

高規PHEV插電式油電車型則採用2.5升A25A-FXS自然進氣引擎，搭配18.1kWh鋰離子電池組，不僅擁有更好的節能表現，也能提供更長的純電行駛能力。原廠公布WLTC測試標準下，純電續航里程可達93公里，平均油耗為20.5km/L，足以應付多數消費者日常上下班通勤需求。此外，新車支援AC100V與AC200V兩種充電規格，並配備充電孔照明、充電狀態指示燈及充電槍鎖定功能，進一步提升日常充電便利性。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HighlanderHarrier

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【直接關機】臘腸狗玩一個小時丟球、指令遊戲　走一半直接關機

推薦閱讀

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

最新文章

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜2026-07-02

2026上半年台灣最熱賣10款新車出爐2026-07-01

6月新車銷量！HONDA新CR-V「大助攻衝上前10」2026-07-01

TOYOTA海力士皮卡車大改款台灣開賣2026-07-01

台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市2026-07-01

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

住晶華、開BMW　城市度假好享受2026-07-01

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

熱門文章

2026上半年台灣最熱賣10款新車出爐2026-07-01

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

113.5萬！台灣「國產MG G50 Plus特仕車」開賣2026-07-02

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售2026-07-01

6月新車銷量！HONDA新CR-V「大助攻衝上前10」2026-07-01

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜2026-07-02

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表2026-07-02

賓士GLC休旅台灣撞擊測試出爐2026-06-30

三菱「Outlander新休旅」升級亮相2026-06-29

相關新聞

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

讀者迴響

熱門文章

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

2026上半年「台灣最熱賣10款新車」出爐！特斯拉拿下成長率之王

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366