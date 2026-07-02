TOYOTA「新高級版RAV4休旅」倒數發表！油電平均油耗超過22km/L

▲TOYOTA Harrier日本新改款即將上市！未來只賣油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為高級版RAV4的TOYOTA Harrier休旅，日本即將在近期發表新年式改款，未來Harrier將跟上RAV4腳步，把重心放在新能源動力，日規針對產品編成進行重要調整，最大亮點就是全面取消2.0升自然進氣汽油引擎，全車系改為Hybrid油電與PHEV插電式油電兩種動力，象徵Harrier正式邁入全面電氣化時代。

▲日規新年式重心放在車系編成簡化，未來不再提供純汽油動力。

新Harrier外觀並未大幅更動，依舊擁有細長LED頭燈、橫貫式尾燈與流線Coupe SUV輪廓，質感依然是同級產品的一大特色，車室則延續12.3吋數位儀表與12.3吋中控螢幕配置，同時針對配備進一步升級，提升整體科技感與便利性。

高階車型則進一步升級12.3吋Display Audio Plus多媒體系統、JBL Premium Sound System高級音響、具底盤透視功能的360度環景影像，以及可切換透光模式的電控調光全景天窗等豪華配備，讓Harrier在科技感、舒適性與豪華氛圍上持續維持同級競爭力。

動力編成則是此次改款最大重點，TOYOTA計劃取消原本2.0升自然進氣汽油車型後，入門即搭載2.5升Hybrid油電系統，提供前驅與E-Four電子四驅選擇，日本WLTC平均油耗最高可達22.1km/L，不僅比舊款更省油，也符合品牌近年全面推動電氣化的產品策略。

▲高規以PHEV車型為主，具有93公里的純電續航力。

高規PHEV插電式油電車型則採用2.5升A25A-FXS自然進氣引擎，搭配18.1kWh鋰離子電池組，不僅擁有更好的節能表現，也能提供更長的純電行駛能力。原廠公布WLTC測試標準下，純電續航里程可達93公里，平均油耗為20.5km/L，足以應付多數消費者日常上下班通勤需求。此外，新車支援AC100V與AC200V兩種充電規格，並配備充電孔照明、充電狀態指示燈及充電槍鎖定功能，進一步提升日常充電便利性。