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「TOYOTA神車新休旅登場」比台灣更有料、更便宜！日本開賣新台幣73萬起

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在日本市場Corolla Cross正式推出2026年式更新，其中最大亮點不是配備微調，而是新增紀念Corolla車系60周年的HEV Z Adventure特仕車，以更濃厚的Outdoor越野風格作為賣點，相較台灣日前同樣60週年Corolla Cross，日本最新登場的HEV Z Adventure特仕車誠意可說更勝一籌。

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣日前率先推出60週年Corolla Cross，主要透過一些細節來呼應主題。

和泰汽車先前已推出Corolla Cross 60周年紀念版，外觀、內裝設計Corolla Altis 60周年版本相呼應，主要透過古銅色點綴、60周年專屬銘牌等細節營造紀念氛圍，並未針對車身造型或配備進行大幅調整，汽油版售價88.9萬元、Hybrid油電版則為91.9萬元。

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規60週年紀念款擁有專屬特色與黑化套件等更有誠意。

反觀日本此次推出的HEV Z Adventure，除了同樣具有60周年紀念意義，更直接以高階Hybrid Z車型為基礎，加入18吋消光灰鋁圈、黑色車頂行李架、黑化外觀套件以及專屬內裝配置，也讓這款60周年特仕車更具收藏與話題性。

日本Corolla Cross僅提供1.8升油電，HEV Z Adventure特仕車可選前驅、E-Four四驅兩種配置，分別開價3,663,000日圓、3,921,500日圓，折合新台幣為73萬與78萬。

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本正式推出TOYOTA Corolla Cross 60周年！有專屬配色與套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內加入特殊材質點綴，與外觀主題作呼應。

車內配備也有亮點，車室同樣延續Adventure戶外主題設定，採用特殊內裝配色與飾板鋪陳，座椅也換上更符合戶外使用情境的材質與縫線設計，在維持高質感之餘，也兼顧耐用性與實用機能，展現與一般Z車型不同的專屬身份。

除了新增Adventure特仕車之外，日本TOYOTA同步調整Corolla Cross產品線，取消原本的G等級車型，使車系編成更加精簡，未來將以S、Z、HEV Z Adventure以及GR Sport作為銷售主力，產品策略也持續朝Hybrid油電化發展。

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