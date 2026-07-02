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113.5萬！台灣「國產7人座MG G50 Plus特仕車」開賣　配備升級更舒適

▲台灣MG G50 Plus抗暑有新招！推出配備升級特仕車。（圖／翻攝自MG）

▲台灣MG G50 Plus抗暑有新招！推出配備升級特仕車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣MG七月購車促銷很有感！旗下主力HS、ZS休旅持續輸出，而唯一的7人座MPV G50 Plus則推出全新酷涼特仕版，售價113.5萬，ZS休旅也同步推出通風座椅購車方案，七月入主即免費升級雙前座通風座椅！

▲台灣MG G50 Plus抗暑有新招！推出配備升級特仕車。（圖／翻攝自MG）

▲G50 PLUS酷涼特仕版升級價值9萬的通風電動座椅。

G50 PLUS酷涼特仕版有感升級第一、二排雙通風和電動座椅，讓駕駛、副駕駛及第二排乘客皆能享受沁涼舒爽的乘坐體驗，相較於原先的G50 PLUS旗艦版，消費者僅需加價5萬元，即可升級市價高達9萬元的第一、二排雙通風和電動座椅，搭配舊換新及貨物稅減徵優惠後，最低僅需103.5萬元即可輕鬆入手！

▲台灣MG G50 Plus抗暑有新招！推出配備升級特仕車。（圖／翻攝自MG）

▲ZS則限時免費升級雙前座通風座椅，搭配舊換新59.9萬起。

ZS小休旅也享有通風座椅福利配備，凡於七月份入主ZS車系，即送市價25,000元的「雙前座通風座椅」限時升級好禮。搭配舊換新補助後，ZS心動版最低僅需59.9萬元起即可輕鬆入手，成為市場上唯一以不到60萬價格即可擁有通風座椅配備的小型SUV。

MG當家休旅旗艦HS同步祭出誠意回饋，本月入主HS 1.5T旗艦版，搭配貨物稅減徵及舊換新補助後，最低僅需79.9萬元起即可輕鬆入主超規滿配旗艦休旅，更可享有TNCAP五星榮耀「專屬心動購車金4萬」，本月完成領牌更直接贈送「第五年延長保固(價值15,000元)」，享有長達五年14萬公里完整保障。

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