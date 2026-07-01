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6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

▲HONDA CR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲CR-V歷經改款世代交替熄火交車2個月後，如今新CR-V大助攻重回排行榜。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣6月新車市場成績正式出爐，6月總市場繳出41,361輛的掛牌成績，儘管整體市場仍受到景氣與消費觀望影響，但相較去年同期、上個月都有20.5、25%成長，其中最受關注的，莫過於HONDA改款CR-V在新車蜜月期效應帶動下，單月繳出1,089輛成績，成功重返國內新車銷售Top 10排行榜，成為6月市場焦點之一。

▲2026年6月台灣新車銷量TOP10。（記者張慶輝製表）

▲神車休旅Corolla Cross仍展現驚人的壓制力，單月穩穩拿去4千輛。（記者張慶輝製表）

TOYOTA仍展現壓倒性優勢，神車Corolla Cross以4,551輛再度蟬聯全台銷售冠軍，不僅是唯一突破4千輛門檻的車款，也持續穩坐國產休旅霸主地位，第二名則由RAV4拿下，6月掛牌2,943輛，展現進口休旅市場的強勁買氣。

▲249.99萬！特斯拉「Model Y高性能版」台灣開賣　3.5秒加速破百。（圖／翻攝自Tesla）

▲特斯拉雙雄出擊，新車大軍到港交車，一舉拿下2個席次。

電動車市場則持續由特斯拉Tesla主導，在Model Y、Model 3大量新車到港下，以2,201輛排名第三，而Model 3也繳出1,611輛成績位居第四，兩款車單月合計超過3,800輛，再次證明特斯拉Tesla在台灣電動車市場的高人氣。

▲Territory不僅成為福特六和銷售扛霸子！剛推出的限量特仕車不到一個月即將完售。（圖／翻攝自福特）

▲Yaris Cross、Ford Territory穩定輸出，仍是榜單中常客。

TOYOTA另一款熱門跨界休旅Yaris Cross則以1,555輛排名第五，持續維持穩定銷售表現，近期話題不斷的Ford Territory則以1,276輛擠進第六名，持續站穩國產中型休旅市場，顯示上市後熱度依舊。

豪華品牌方面，Lexus NX以1,256輛拿下第七名，仍是豪華休旅級距最具代表性的熱銷車款，至於HONDA則迎來好消息，新CR-V在產品更新導入全新油電後，歷經4、5月熄火交車，如今全新改款上市，更在6月交車爆發成長，以1,089輛排名第八，重新回到銷售排行榜前段班，也替品牌注入一劑強心針。

排行榜後段則由Kia Sportage以952輛排名第九，持續維持進口韓系休旅高人氣；HONDA HR-V則以889輛排名第十，使HONDA成為本月唯一有兩款車同時擠進Top 10的日系品牌之一，也反映品牌在休旅市場的競爭力逐漸回升。

▲67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲J Space上月推出全新特仕車帶動買氣，6月與對手TOYOTA Town Ace拉開差距。

在商用車市場，仍是中華J Space、TOYOTA Town Ace廝殺最為精彩，不過J Space在5月再催買氣，推出全新Cossi特仕車帶來話題，6月繳出1,475輛狠甩TOYOTA Town Ace的1,157輛。

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