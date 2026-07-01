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161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

▲161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　越野更強日常更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA總代理和泰發表大改款Hilux，並開出161.9萬的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

TOYOTA和泰今（1）日於林口水牛坑越野場發表全新大改款Hilux，並為其開出161.9萬的建議售價，較預售價調降1.1萬；此次Hilux大改款不僅換上全新外觀與內裝，更在越野性能、科技感與日常舒適性有所進化，讓自1968年問世的「海力士」有著更加面面俱到的全方位實力。

▲161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　越野更強日常更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲車頭換上近年TOYOTA車款常用的蜂巢式水箱護罩，車側搭配18吋鋁圈、後斗運動化Sport Bar與側踏板。

此次Hilux在外型上以「Cyber Sumo」為發想，撮合了相撲選手的姿態與科技感，車頭採用更銳利的燈組造型，搭配TOYOTA字標以及蜂巢式水箱護罩，引擎蓋也更為高聳，車側則以俐落折線與18吋鋁圈，搭配後斗運動化Sport Bar與後方側踏板，在霸氣姿態之下兼顧了載貨與登車的實用性。

▲161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　越野更強日常更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲後側以醒目的TOYOTA字標呈現，後方側邊登車踏板讓上下貨斗更省力方便。

車內配備一如之前預告，與海外車型同步搭載12.3吋數位儀表與12.3吋影音主機，除了支援主流智慧型手機有線連接外，更提供Apple CarPlay無線連接能力，此外具備9支喇叭（附重低音）的JBL音響組、Qi無線充電座與高級皮革材質椅，也讓每次的用車體驗更加分。

▲161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　越野更強日常更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲內裝以12.3吋數位儀表板搭配12.3吋影音主機，並有附重低音的JBL音響。

動力方面，大改款Hilux維持2.8升柴油渦輪引擎，可輸出204匹馬力與51公斤米扭力，搭配附加力箱的6速手自排，配合進化版MTS智慧型越野地形系統，提供9種越野模式（4H模式下5種、4L模式下4種），以及後輪差速器鎖定功能。

▲161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　越野更強日常更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲動力維持穩定可靠的2.8升4缸渦輪柴油引擎，可輸出204匹馬力與51公斤米扭力。

科技配備上，新增具備底盤透視功能的MTM智慧型越野顯示幕，讓駕駛能輕鬆通過險境；另外全新升級的TOYOTA Safety Sense 3.0駕駛輔助，也提供全方位輔助功能，再加上全新導入的動態衡穩科技，透過底盤的多項變更，以及油壓引擎腳，帶來更好的行路質感。

▲161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　越野更強日常更舒適。（圖／記者張慶輝攝）

▲透過新增具備底盤透視的MTM智慧型越野顯示幕，讓玩家能從容通過各種險惡環境。

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