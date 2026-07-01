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台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市！現行款T-Roc折價15萬最後出清

▲福斯第2代T-Roc休旅歐洲售價公布。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯釋出預告！全新一代T-Roc預計7/31日上市。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

作為福斯旗下入門休旅戰力代表，全新一代T-Roc官宣安排在7月31日正式在台上市，也代表著現行款T-Roc進入出清，官網仍有在售舊款T-Roc，並祭出有感的折價15萬，想入手划算的福斯小休旅可要趁早。

▲大改款T-Roc無偽裝新車已經悄悄現身台灣被目擊。（圖／翻攝自福斯）

▲大改款T-Roc無偽裝新車已經悄悄現身台灣被目擊。（圖／翻攝自福斯）

▲T-Roc換上最新造型，風格更接近主力大哥Tiguan。

第2代T-Roc去年德國慕尼黑正式發表，已經確定今年在台上市，新一代換上最新家族設計，搭載IQ Light LED 矩陣式頭燈，看起來更有小一號Tiguan錯覺，尾燈導入幾何化造型，燈組裡的發光圖案變得更立體，點亮後相當搶眼，下方保險桿也刻意拉寬，讓整台車的視覺重心更低，看起來更有厚實感。整體來說，新T-Roc不再只是年輕、活潑的小休旅，而是多了一種穩重成熟的味道。

▲大改款T-Roc無偽裝新車已經悄悄現身台灣被目擊。（圖／翻攝自福斯）

▲海外配備可是相當豐富，中控螢幕可達12.9吋，台灣規格仍待原廠公布為主。

車內最吸睛的就是大螢幕，最大可達12.9 吋，操作介面加入AI 助理，甚至可以使用 ChatGPT 語音互動，科技感瞬間拉滿。全數位化儀錶同樣是標配，顯示資訊清晰，還能依照駕駛需求切換不同風格。

質感氛圍，內裝用料大幅升級，中控、車門等地方採用更細緻的軟質包覆，氛圍燈光設計也更講究，夜晚坐在車內會覺得很有氛圍。

隨著大改款即將登台，現行舊款T-Roc進入最後出清，目前官網促銷出清僅剩標準2款車型，售價優惠114.8與129.8萬，針對指定車型祭出10與15萬萬折價優惠。

▲大改款T-Roc無偽裝新車已經悄悄現身台灣被目擊。（圖／翻攝自福斯）

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