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改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

▲改款新LEXUS NX預計今年10月見！近來又有更逼真的預想圖搶先預覽。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

▲改款新LEXUS NX預計今年10月見！近來又有更逼真的預想圖搶先預覽。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS旗下銷售主力休旅NX即將迎來中期改款，新車有望在今年10月正式發表，除了外觀與內裝科技感同步升級之外，還將針對底盤、隔音與油門反應進行全面優化，並導入新世代Arene OS車載系統以及最新駕駛輔助科技，整體產品競爭力再向上提升，作為台灣最暢銷的豪華休旅之一，未來台灣新NX相信也會在第一時間與車迷見面。

▲改款新LEXUS NX預計今年10月見！近來又有更逼真的預想圖搶先預覽。（預想圖／翻攝自《Kolesa.ru》）

▲LEXUS NX小改款持續在海外作測試，將針對動態反應作升級。

日前新LEXUS NX頻繁出沒在紐柏林賽道，已經在暗示將對動力、操控進行升級調校，現行2.5升自然進氣NX250、2.4升渦輪NX350、2.5升油電NX350h以及2.4升渦輪PHEV插電式油電NX450h+等動力編成皆可望維持，不過工程團隊將重新調校電動馬達控制邏輯與油門反應，提升起步加速的線性表現，同時透過隔音工程強化車室靜肅性，進一步改善乘坐舒適度與行路質感。

底盤也將是此次改款的重要亮點，主要將針對懸吊系統、彈簧、避震器以及EPS電子轉向系統重新調校，希望讓NX擁有更敏捷的轉向反應與更直接的操控手感，使整體駕馭風格更具運動氣息。

從海外最新預想圖來看，新款NX可望導入與RX相近的最新家族化設計語彙，採用新世代Spindle Body車頭造型，搭配面積更大的LED頭燈組，日行燈也改為全新水平式設計，前保桿線條更俐落，整體視覺更具跑格與科技感。

內裝則是此次改款另一大重點，新車將導入品牌集團最新Arene OS車載系統，可提供更快速的運算能力與更完整的OTA線上更新功能，未來新功能可透過遠端更新持續擴充，同時也將提升資訊娛樂系統的操作流暢度與安全性。

此外，小改款NX還有望升級至最新LSS 4.0＋駕駛輔助系統，新增後方來車接近警示、二次碰撞煞停、塞車輔助等功能，部分高階車型甚至傳出將導入DRS後輪主動轉向系統，進一步提升低速靈活性與高速穩定性，使NX在豪華中型休旅市場維持領先競爭力。

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