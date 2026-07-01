BMW新一代X5、iX5發表「台灣明年見」！30年經典分離式尾門走入歷史

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

海外BMW正式發表全新第5代X5（G65），不僅全面導入品牌最新Neue Klasse設計語彙，更首度加入純電iX5車型，提供汽油、柴油、PHEV插電式油電、純電以及氫燃料共5種動力布局，成為歷代動力選擇最完整的一代。不過，新車也做出一項最具爭議的改變，就是沿用近30年的招牌分離式尾門正式取消，改採一般上掀尾門設計。

▲大改款X5外型不僅動大刀整容，30年經典的分離式尾門也說再見。

BMW X5過去最大特色的分離式尾門說再見，原本設計尾門上半部、下半部可獨立開啟，能方便裝卸大型物品，但為了助於提升空氣力學效率，原廠在新一代車型改採傳統式上掀尾門已經不少車迷討論。

▲X5、iX5外觀大致雷同，車頭擁有超搶眼的X造型頭燈。

外觀全面採用Neue Klasse家族設計，水箱護罩重新回歸較為修長的雙腎造型，不再採用近年放大的設計語言，搭配全新X型LED頭燈組，整體視覺更具科技感。車尾則換上細長橫貫式尾燈，線條更加簡潔，車身尺碼雖然與舊款相近，但軸距進一步放大約60mm，讓後座腿部空間更加寬敞

▲座艙更是滿滿亮點，有超大螢幕，以及全景投影技術。

座艙則幾乎全面翻新，承襲BMW最新世代風格、科技結晶，導入BMW最新iDrive X系統，最大的特色是將Panoramic Vision全景投影顯示延伸至擋風玻璃下緣，搭配17.9吋中央觸控螢幕，以及選配14.6吋副駕駛娛樂螢幕，科技感大幅提升，同時整體介面也更偏向數位化操作。

▲汽油入門採用6缸引擎，未來還有PHEV、性能版等多種車型。

新X5依市場提供5種不同配置，入門X5 40 xDrive採3.0升直列六缸渦輪引擎搭配48V輕油電系統，綜效輸出394匹馬力；X5 50e xDrive插電式油電版本則擁有483匹綜效馬力，純電續航力同步提升。後續還將推出M Performance高性能車型、柴油版以及氫燃料版本，展現BMW多元動力布局。

▲電動版iX5首度亮相，續航力最高達845公里。

此次最大亮點莫過於首次加入純電iX5，新車採雙馬達四輪驅動配置，最大輸出570至578匹馬力，搭載新世代約141～144kWh高容量電池與800V電氣架構，可支援最高460kW超高速充電，官方表示最快10分鐘即可補充約270公里續航能力，WLTP續航里程最高可達845公里，成為BMW目前最具長程續航能力的純電休旅之一。

北美市場新X5 40 xDrive起售價為71,250美元（約新台幣227萬元），純電iX5 60 xDrive則自81,250美元（約新台幣260萬元）起，燃油車型預計今年10月率先上市，iX5純電版則將於2027年第一季開始交車。至於台灣市場，依照總代理汎德近年導入節奏來看，新一代X5有望於2027年正式導入，相信純電iX5也不會缺席！