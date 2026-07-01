ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW新一代X5、iX5發表「台灣明年見」！30年經典分離式尾門走入歷史

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

海外BMW正式發表全新第5代X5（G65），不僅全面導入品牌最新Neue Klasse設計語彙，更首度加入純電iX5車型，提供汽油、柴油、PHEV插電式油電、純電以及氫燃料共5種動力布局，成為歷代動力選擇最完整的一代。不過，新車也做出一項最具爭議的改變，就是沿用近30年的招牌分離式尾門正式取消，改採一般上掀尾門設計。

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲大改款X5外型不僅動大刀整容，30年經典的分離式尾門也說再見。

BMW X5過去最大特色的分離式尾門說再見，原本設計尾門上半部、下半部可獨立開啟，能方便裝卸大型物品，但為了助於提升空氣力學效率，原廠在新一代車型改採傳統式上掀尾門已經不少車迷討論。

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲X5、iX5外觀大致雷同，車頭擁有超搶眼的X造型頭燈。

外觀全面採用Neue Klasse家族設計，水箱護罩重新回歸較為修長的雙腎造型，不再採用近年放大的設計語言，搭配全新X型LED頭燈組，整體視覺更具科技感。車尾則換上細長橫貫式尾燈，線條更加簡潔，車身尺碼雖然與舊款相近，但軸距進一步放大約60mm，讓後座腿部空間更加寬敞

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲座艙更是滿滿亮點，有超大螢幕，以及全景投影技術。

座艙則幾乎全面翻新，承襲BMW最新世代風格、科技結晶，導入BMW最新iDrive X系統，最大的特色是將Panoramic Vision全景投影顯示延伸至擋風玻璃下緣，搭配17.9吋中央觸控螢幕，以及選配14.6吋副駕駛娛樂螢幕，科技感大幅提升，同時整體介面也更偏向數位化操作。

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲汽油入門採用6缸引擎，未來還有PHEV、性能版等多種車型。

新X5依市場提供5種不同配置，入門X5 40 xDrive採3.0升直列六缸渦輪引擎搭配48V輕油電系統，綜效輸出394匹馬力；X5 50e xDrive插電式油電版本則擁有483匹綜效馬力，純電續航力同步提升。後續還將推出M Performance高性能車型、柴油版以及氫燃料版本，展現BMW多元動力布局。

▲大改款BMW X5正式發表，還首度帶來電動版iX5。（圖／翻攝自BMW）

▲電動版iX5首度亮相，續航力最高達845公里。

此次最大亮點莫過於首次加入純電iX5，新車採雙馬達四輪驅動配置，最大輸出570至578匹馬力，搭載新世代約141～144kWh高容量電池與800V電氣架構，可支援最高460kW超高速充電，官方表示最快10分鐘即可補充約270公里續航能力，WLTP續航里程最高可達845公里，成為BMW目前最具長程續航能力的純電休旅之一。

北美市場新X5 40 xDrive起售價為71,250美元（約新台幣227萬元），純電iX5 60 xDrive則自81,250美元（約新台幣260萬元）起，燃油車型預計今年10月率先上市，iX5純電版則將於2027年第一季開始交車。至於台灣市場，依照總代理汎德近年導入節奏來看，新一代X5有望於2027年正式導入，相信純電iX5也不會缺席！

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2X3i3X5

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡阿嘎遭炎上二度發聲道歉了！　「認處理不成熟」願承擔責任

推薦閱讀

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

6月新車銷量！HONDA新CR-V「反攻衝上前10」特斯拉雙車強勢奪2席

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

161.9萬！TOYOTA「海力士皮卡車大改款」台灣開賣　更強悍也更舒適

台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市！現行款T-Roc折價15萬最後出清

台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市！現行款T-Roc折價15萬最後出清

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

在熟悉的城市度假超鬆！住晶華隨時進大班廊吃喝　加碼開BMW奔北投泡湯

在熟悉的城市度假超鬆！住晶華隨時進大班廊吃喝　加碼開BMW奔北投泡湯

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

最新文章

6月新車銷量！HONDA新CR-V「大助攻衝上前10」2026-07-01

TOYOTA海力士皮卡車大改款台灣開賣2026-07-01

台灣福斯「大改款休旅來了」7月底上市2026-07-01

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

住晶華、開BMW　城市度假好享受2026-07-01

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售2026-07-01

BMW新一代X5、iX5發表「台灣明年見」！2026-07-01

保時捷最新911 GT4 R賽車發表2026-06-30

賓士GLC休旅台灣撞擊測試出爐2026-06-30

熱門文章

賓士GLC休旅台灣撞擊測試出爐2026-06-30

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售2026-07-01

三菱全新7人座休旅預告「台灣進口即將回歸」2026-06-30

BMW新一代X5、iX5發表「台灣明年見」！2026-07-01

保時捷最新911 GT4 R賽車發表2026-06-30

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬2026-07-01

「台灣寶嘉聯合」預告7月有新車2026-06-30

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表2026-07-01

「Mazda 3要改款了」今年7月登場2026-06-30

5代TOYOTA RAV4車主有福了2026-06-29

相關新聞

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

三菱全新7人座休旅預告「台灣進口即將回歸」！經典配備有亮點

三菱全新7人座休旅預告「台灣進口即將回歸」！經典配備有亮點

「台灣寶嘉聯合」預告7月有新車！全新Peugeot 208掀背年稅金9千有找

「台灣寶嘉聯合」預告7月有新車！全新Peugeot 208掀背年稅金9千有找

「Mazda 3要改款了」今年7月登場！1款動力將停售走入歷史

「Mazda 3要改款了」今年7月登場！1款動力將停售走入歷史

電動車隱藏功能爆紅！歐洲40度熱浪靠車在家吹冷氣　網友驚呼神操作

電動車隱藏功能爆紅！歐洲40度熱浪靠車在家吹冷氣　網友驚呼神操作

讀者迴響

熱門文章

賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

三菱全新7人座休旅預告「台灣進口即將回歸」！經典配備有亮點

三菱全新7人座休旅預告「台灣進口即將回歸」！經典配備有亮點

BMW新一代X5、iX5發表「台灣明年見」！30年經典分離式尾門走入歷史

BMW新一代X5、iX5發表「台灣明年見」！30年經典分離式尾門走入歷史

保時捷「最新911 GT4 R賽車」發表！4.0升水平對臥6缸榨520匹馬力

保時捷「最新911 GT4 R賽車」發表！4.0升水平對臥6缸榨520匹馬力

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

「台灣寶嘉聯合」預告7月有新車！全新Peugeot 208掀背年稅金9千有找

「台灣寶嘉聯合」預告7月有新車！全新Peugeot 208掀背年稅金9千有找

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

改款「新LEXUS NX休旅」倒數發表！操控配備升級、外觀更霸氣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366