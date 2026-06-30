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保時捷「最新911 GT4 R賽車」發表！4.0升水平對臥6缸榨520匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前正式發表全新 911 GT4 R，進一步拓展其客戶賽車運動產品線。這款新賽車是 Porsche 首次以 911 平台為基礎打造符合 GT4 規格之車型，搭載 4.0 升水平對臥六缸引擎，最大輸出可達 520 PS，預計將於 2027 年賽季首度登場。

預計 2027 年賽季正式參戰　Porsche 發表全新 911 GT4 R

Porsche 賽車部門副總裁 Thomas Laudenbach 表示，將 911 平台導入 GT4 級別，反映該級別在國際賽車運動中的重要性持續提升。他指出，GT4 已從最初被視為入門層級的賽事，發展為競爭激烈且具全球影響力的賽車平台。Porsche 賽車銷售總監 Michael Dreiser 則補充，全新 911 GT4 R 將與現有 Cayman 系列並行，提供車隊更多元的高性能選擇，尤其滿足當前全球市場對兼具性能與可及性的客戶賽車之需求。

預計 2027 年賽季正式參戰　Porsche 發表全新 911 GT4 R

外觀與內裝材質上，911 GT4 R 承襲 911 Cup 的主要車體結構，並透過空氣力學優化提升效能，其尾翼具備 11 段手動調整功能。特別的是，新車大量採用天然纖維強化塑膠結合環氧樹脂，應用於車門、引擎蓋、空力組件及部分座艙內裝，展現永續材料在賽車領域的實際應用。駕駛介面則配置 10.3 吋彩色顯示幕，整合數據記錄器與高精度 GPS 系統，便於車隊進行賽後分析與性能優化；此外，原廠亦提供額外配重組件，以因應 BoP 所規範之各類車重標準。

預計 2027 年賽季正式參戰　Porsche 發表全新 911 GT4 R

預計 2027 年賽季正式參戰　Porsche 發表全新 911 GT4 R

在動力系統方面，911 GT4 R 採用與 911 GT3 共用基礎的高轉速 4.0 升水平對臥六缸引擎，賽車版本可輸出高達 382 kW（520 PS），最大扭力可達 470 牛頓米。然而，因應 GT4 賽事技術規範中的性能平衡（Balance of Performance, BoP）機制，新車出廠時將配備 53.7 毫米的進氣限制器，使輸出功率調整至 316 kW（430 PS）。變速系統則採用序列式六速狗爪式變速箱，搭配方向盤換檔撥片與四片式賽車離合器。底盤設定方面，基於賽規要求，911 GT4 R 與 911 Cup 有所不同，採用較窄的輪圈與五孔輪圈固定方式，並配備雙向可調阻尼器與三種彈簧係數選擇，提供車隊更多調校彈性。

預計 2027 年賽季正式參戰　Porsche 發表全新 911 GT4 R

GT4 級別自 2000 年代中期導入以來，已發展為全球多個國家與區域性賽事的重要組別，其以量產技術為基礎、相對適中的運營成本，被視為 GT3 賽事之下的關鍵入門階層。Porsche 自 2016 年進軍 GT4 以來，已累計生產超過 1,500 輛以 Cayman 為基礎的賽車，並在 SRO 國際製造商排名中暫居第三位（截至 2026 年 6 月 19 日）。Porsche GT 賽車部門總監 Matthias Scholz 強調，911 承載著品牌賽車 DNA，將其轉化為 GT4 車款，將在性能表現與駕駛體驗上開創更多可能性，而新款 911 GT4 R 也受惠於 911 Cup 研發過程中的各項技術積累，延續品牌在客戶賽車領域的成功軌跡。

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關鍵字：Porsche保時捷911GT4R跑車賽車雙門汽車新車

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