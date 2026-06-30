保時捷「最新911 GT4 R賽車」發表！4.0升水平對臥6缸榨520匹馬力

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前正式發表全新 911 GT4 R，進一步拓展其客戶賽車運動產品線。這款新賽車是 Porsche 首次以 911 平台為基礎打造符合 GT4 規格之車型，搭載 4.0 升水平對臥六缸引擎，最大輸出可達 520 PS，預計將於 2027 年賽季首度登場。

Porsche 賽車部門副總裁 Thomas Laudenbach 表示，將 911 平台導入 GT4 級別，反映該級別在國際賽車運動中的重要性持續提升。他指出，GT4 已從最初被視為入門層級的賽事，發展為競爭激烈且具全球影響力的賽車平台。Porsche 賽車銷售總監 Michael Dreiser 則補充，全新 911 GT4 R 將與現有 Cayman 系列並行，提供車隊更多元的高性能選擇，尤其滿足當前全球市場對兼具性能與可及性的客戶賽車之需求。

外觀與內裝材質上，911 GT4 R 承襲 911 Cup 的主要車體結構，並透過空氣力學優化提升效能，其尾翼具備 11 段手動調整功能。特別的是，新車大量採用天然纖維強化塑膠結合環氧樹脂，應用於車門、引擎蓋、空力組件及部分座艙內裝，展現永續材料在賽車領域的實際應用。駕駛介面則配置 10.3 吋彩色顯示幕，整合數據記錄器與高精度 GPS 系統，便於車隊進行賽後分析與性能優化；此外，原廠亦提供額外配重組件，以因應 BoP 所規範之各類車重標準。

在動力系統方面，911 GT4 R 採用與 911 GT3 共用基礎的高轉速 4.0 升水平對臥六缸引擎，賽車版本可輸出高達 382 kW（520 PS），最大扭力可達 470 牛頓米。然而，因應 GT4 賽事技術規範中的性能平衡（Balance of Performance, BoP）機制，新車出廠時將配備 53.7 毫米的進氣限制器，使輸出功率調整至 316 kW（430 PS）。變速系統則採用序列式六速狗爪式變速箱，搭配方向盤換檔撥片與四片式賽車離合器。底盤設定方面，基於賽規要求，911 GT4 R 與 911 Cup 有所不同，採用較窄的輪圈與五孔輪圈固定方式，並配備雙向可調阻尼器與三種彈簧係數選擇，提供車隊更多調校彈性。

GT4 級別自 2000 年代中期導入以來，已發展為全球多個國家與區域性賽事的重要組別，其以量產技術為基礎、相對適中的運營成本，被視為 GT3 賽事之下的關鍵入門階層。Porsche 自 2016 年進軍 GT4 以來，已累計生產超過 1,500 輛以 Cayman 為基礎的賽車，並在 SRO 國際製造商排名中暫居第三位（截至 2026 年 6 月 19 日）。Porsche GT 賽車部門總監 Matthias Scholz 強調，911 承載著品牌賽車 DNA，將其轉化為 GT4 車款，將在性能表現與駕駛體驗上開創更多可能性，而新款 911 GT4 R 也受惠於 911 Cup 研發過程中的各項技術積累，延續品牌在客戶賽車領域的成功軌跡。