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台灣「Suzuki人氣休旅賣完了」官網下架停售！改款新車7月上市接棒

▲現行Suzuki Jimny現行款銷售完畢！暫時從官網下架。（圖／翻攝自Suzuki）

▲現行Suzuki Jimny現行款銷售完畢！暫時從官網下架。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

在台灣一直擁有超高人氣的Suzuki Jimny，官網最新悄悄將Jimny下架停售，代表舊款車型銷售正式告一段落，而市場期待已久的改款新Jimny，將於7月8日正式在台上市，不僅配備迎來歷年最有感升級，準備延續越野小休旅熱潮！

▲Suzuki Jimny即將在台推出新年式，這次配備升級很有感。（圖／翻攝自Suzuki）

▲新Jimny將在7月上市，安全配備可是有感升級。

經銷端日前傳出，新Jimny將提供單色、雙色兩種車型，接單價分別為90.9萬元、91.9萬元，相比舊款約有6萬元調漲，不過配備升級幅度也相當明顯，尤其補上台灣車主敲碗多時的ACC主動跟車系統，成為此次改款最大亮點。

▲Suzuki Jimny即將在台推出新年式，這次配備升級很有感。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny即將在台推出新年式，這次配備升級很有感。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣新Jimny將補上關鍵敲碗已久的全速域ACC。

接下來新Jimny將導入ACC主動車距巡航控制，支援全速域跟車以及Stop & Go低速跟停功能，大幅提升高速公路與都會塞車時的便利性，對於過去被認為偏向「純越野玩具」的Jimny而言，新年式將更兼顧日常通勤使用需求，也讓整體實用性再向上提升。

車內科技配備也同步進化。原本7吋多媒體主機預計將全面換上與Swift、Vitara相同的9吋觸控螢幕，支援Apple CarPlay與Android Auto手機連結，無論導航、影音娛樂或操作便利性都比過去更符合現代消費者需求。

隨著舊款Jimny官網正式下架、庫存售罄，也意味著新Jimny上市已進入最後倒數，此次雖然售價恐小幅調漲，但ACC全速域跟車、9吋多媒體系統等實用配備一次補齊，加上Jimny長年供不應求的高人氣，預料7月8日正式發表後，仍將吸引不少準車主下訂排隊。

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