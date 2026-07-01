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TOYOTA「新神車7人座MPV」僅賣42萬！台灣國產停售太可惜

▲日規新年式TOYOTA Sienta即將上市！已經有不少接單訊息曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式TOYOTA Sienta即將上市！已經有不少接單訊息曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA旗下人氣MPV Sienta即將迎來2026年式更新，已經有不少車型、售價陸續曝光，新Sienta維持汽油、油電雙動力，並有5人、7人座車型可選，由於Sienta曾是台灣相當受歡迎的7人座MPV，如今日本新年式即將登場，也另不少台灣車迷期待未來能重新導入新一代車型！

▲日規新年式TOYOTA Sienta即將上市！已經有不少接單訊息曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式TOYOTA Sienta即將上市！已經有不少接單訊息曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式Sienta仍提供5、7人座車型，目前仍無6人座車型與HONDA Freed競爭。

新年式Sienta維持現行世代的產品架構，提供汽油與Hybrid油電兩種動力，並保留2WD與E-Four四輪驅動配置，同時維持5人座與7人座兩種座椅布局，可惜的是，本次並未如傳言提供6人座車型，而對手HONDA Freed的6人座車型可是在日本相當暢銷。

▲日規新年式TOYOTA Sienta即將上市！已經有不少接單訊息曝光。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式售價略幅調整，又以四驅車型比例最高。

汽油車型依車型不同約調漲2.97萬至6.82萬日圓，Hybrid車型則調漲約5.94萬至7.59萬日圓，其中E-Four車型漲幅相對較高，主要是因日本寒冷地區規格新增更多標準配備，因此反映在售價上。

新年式Sienta入門汽油X 2WD車型自214.61萬日圓起，折合新台幣約42萬左右，汽油頂規Z 7人座為291.39萬日圓（約新台幣58萬）；Hybrid車型則從258.83萬日圓起跳（約新台幣51萬），頂規Hybrid Z E-Four七人座來到329.95萬日圓（約新台幣66萬）。

台灣國產Sienta已於日前停產停售，目前和泰汽車主要以Corolla Cross、Corolla Altis、Town Ace等產品布局市場，百萬內7人座家庭MPV則暫時沒有接班車型，每當日本Sienta推出新年式或改款消息，總會引發不少台灣車迷討論，期待這款兼具小巧車身、7人座機能與油電節能優勢的MPV，有朝一日能重新回歸台灣市場。

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