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賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星

▲266萬起！賓士「大改款GLC休旅」登台　雙48V油電動力擔先發。（圖／記者張慶輝攝）

▲TNCAP公布最新一季測試結果，賓士GLC順利拿下5顆星。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

交通部今（30）日公布2026第2季TNCAP台灣新車安全評等結果，此季受測車輛分別有國內相當熱銷的Mercedes-Benz賓士GLC豪華進口休旅，以及近期甫改款的KIA起亞Sportage進口休旅，兩者皆為公費測試，其中賓士GLC以5星高分通過，而KIA Sportage則意外的慘奪2顆星，並未如一般外界預期「進口車就會比較安全」。

▲賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星。（圖／翻攝自TNCAP）

▲GLC在成人與兒童保護都有超過90%的高分，相對低分的項目為弱勢道路使用者保護。（圖／資料照）

在賓士GLC方面，分別獲得成人保護95%、兒童保護93%、弱勢道路使用者保護71%與安全輔助76%，最終整體星等為5顆星；TNCAP購入測試的GLC為最入門的GLC 200車型，其結果不適用於其他車型。

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage雖然是進口身分，但在此次TNCAP新車安全評等僅得到2顆星。（圖／翻攝自KIA）

至於KIA Sportage部分，各項分數分別為成人保護73%（對應4顆星）、兒童保護51%（對應2顆星）、弱勢道路使用者保護69%（5顆星）與安全輔助52%（3顆星），以最低分項目作為星等基準，最終只拿到2顆星；TNCAP也指出，國內銷售的Sportage與國外車型配備上有所差異，另外在購車時買不到最入門的Trendy車型，只能以高一階的Apex進行測試，相關結果可適用於X-line 2WD車型，其他包括四輪傳動與油電車型均不適用，亦不適用於日前甫發表的小改款車型。

▲賓士GLC休旅「台灣撞擊測試成績出爐」！KIA熱銷進口休旅慘奪2顆星。（圖／翻攝自TNCAP）

▲Sportage在前方偏置撞擊測試時，6歲兒童人偶的頭部傷害較大，該部位防護性能被評為「差」。（圖／翻攝自TNCAP）

在本季的兩款車型結果出爐後，第3季接受公費測試的車型為MG ZS國產休旅，預計將在9月底公布相關測試成績，而原定同一時間公布的Volvo XC40進口休旅，則受到交通部預算影響而有所延宕，具體時間還尚待確認。

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