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三菱全新7人座休旅預告「台灣進口即將回歸」！經典配備有亮點

▲三菱全新一代Pajero重出江湖！最新預告中配備有彩蛋。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱全新一代Pajero重出江湖！最新預告中配備有彩蛋。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱Mitsubishi日前正式宣布傳奇越野休旅Pajero即將重返市場，不僅公開新車車頭輪廓，近日更進一步釋出另一項讓老車迷相當興奮的消息，就是歷代Pajero最具代表性的「三環萬用表」將隨著新一代車型重新回歸，而且將以數位化方式重新詮釋，讓這項經典設計延續至全新世代，作為三菱家族神主牌象徵，全新一代Pajero也將會與台灣車迷見面。

▲三菱全新一代Pajero重出江湖！最新預告中配備有彩蛋。（圖／翻攝自三菱）

▲新一代Pajero可不是他國事務，未來將以進口回歸台灣市場。

全新一代Pajero其實在台灣原廠2年內、5款新車導入計畫中，預期新車將採進口方式導入台灣，隨著海外發表時程逐漸接近，意味著國內上市腳步也可望更加明朗，這款睽違多年復活的越野旗艦，有望再次成為三菱品牌最具代表性的越野精神「神主牌」。

海外最新公開預告可是有不少亮點，其引爆討論的正是招牌三環萬用表，過去一直是Pajero車系的重要象徵，能即時顯示高度、方位、外部溫度，以及車身前後、左右傾角、四輪驅動扭力分配等資訊，在越野行駛時提供駕駛最直接的車輛動態，陪伴Pajero征戰無數艱困地形，也成為許多車迷心中的經典記憶。

▲三菱全新一代Pajero重出江湖！最新預告中配備有彩蛋。（圖／翻攝自三菱）

▲Pajero以經典的三環表喚醒資深車迷回憶。

此次回歸三環萬用表不只是復刻經典，而是全面導入數位化介面，三菱表示，這項配備並非單純為了懷舊，而是希望透過新世代數位顯示技術，重新詮釋Pajero源自拉力賽與越野探險的品牌精神，延續車系獨有的世界觀與駕駛體驗。

根據目前規劃，全新Pajero預計將於今年秋季正式發表，並採用與新世代Triton皮卡相同的梯形車架平台打造，兼顧高剛性與越野能力。原廠也透露，除了重新調校前、後懸吊系統之外，車室隔音、乘坐舒適性與操控質感都將全面升級，希望兼顧傳統越野實力與現代SUV的豪華舒適表現。

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