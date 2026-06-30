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「台灣寶嘉聯合」預告7月有新車！全新Peugeot 208掀背年稅金9千有找

▲全新Peugeot 208來了！預告於7/20上市。（圖／資料照）

▲全新Peugeot 208來了！預告於7/20上市。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

去年在台北車展亮相的全新一代Peugeot 208，終於確認要在7月20號正式上市，這款搭載省油、省稅金的1.2升渦輪油電掀背，要來鎖定年輕市場族群，日前保發中心曝光120萬售價，實際上市售價預期將比120萬來得更低！

▲全新Peugeot 208來了！預告於7/20上市。（圖／資料照）

▲台灣首波將以油電動力為主，未來不排除還有電動版車型。

Peugeot 208日前在保發中心揭露可能價格帶，並曝光重要的動力編成，海外208車系還有電動版的E-208，不過台灣首波會以1.2升渦輪油電為主，也就是旗下2008、3008、408等動力，以小排氣渦輪優勢，台灣享有一年稅金只要8,640元，不僅省稅金又省油。

全新一代208延續Peugeot近年強調的「獅爪風格」，車頭搭載直列式LED日行燈，搭配銳利頭燈組，視覺辨識度相當高，小改款後整體線條更俐落，走的是偏運動、偏年輕化的路線，對比目前台灣主流小型掀背，多了幾分歐系設計的個性。

▲全新Peugeot 208來了！預告於7/20上市。

▲內裝科技可不是因為入門小車顯得陽春，整體質感、科技感仍有一定水準。（圖／翻攝自Peugeot）

內裝同樣是208的一大賣點，採用Peugeot招牌的i-Cockpit座艙布局，小盤徑方向盤、數位儀表與中控螢幕堆疊出強烈科技感，相較同級日系Mazda、德系福斯等對手，風格更前衛，也更有「進口小車」的質感氛圍，對於重視內裝設計的消費者來說，吸引力不小。

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