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「Mazda 3要改款了」今年7月登場！1款動力將停售走入歷史

▲Mazda 3日本即將迎來改款，被譽為是現行款最後的有感更新。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda 3日本即將迎來改款，被譽為是現行款最後的有感更新。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

從2018年問世至今的第4代Mazda 3，許久未進行大幅度更新的Mazda 3，日本市場預計今年7月推改款升級，針對配備與車型編成進行調整之外，最大焦點就是柴油動力將正式退出市場，意味著Mazda 3未來將全面以汽油與輕油電動力為主，進一步簡化產品陣容，替下一世代車型鋪路。

▲Mazda 3日本即將迎來改款，被譽為是現行款最後的有感更新。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda 3在日本仍有柴油動力，不過接下來即將走入歷史。

7月要登場的新Maazda 3仍維持現行KODO魂動設計語彙，但原廠將重新調整車型等級與配備內容，預計導入更多便利與安全科技，提升整體競爭力，其中最受關注的，就是現行1.8升Skyactiv-D柴油引擎將正式停止販售，未來Mazda 3將以Skyactiv-G汽油引擎及e-Skyactiv G輕油電系統擔任銷售主力，這也代表柴油的Mazda 3即將走入歷史。

近年來Mazda積極推動電氣化策略，柴油車在全球市場需求逐漸萎縮，加上排放法規日益嚴格，使品牌開始縮減柴油產品線。Mazda 3此次取消柴油車型，也反映品牌未來發展方向，將重心放在汽油、輕油電以及新世代油電技術之上。

至於台灣市場，目前販售的Mazda 3都是採用2.0升Skyactiv-G自然進氣汽油引擎，並沒有柴油版本，也沒有日本入門的1.5升汽油車型，因此日本此次柴油車型停售，對台灣市場並無影響，不過若新年式新增配備與科技功能，預期未來台灣導入時，也有機會比照辦理，進一步提升產品競爭力。

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