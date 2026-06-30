電動車隱藏功能爆紅！歐洲40度熱浪靠車在家吹冷氣　網友驚呼神操作

▲歐洲迎來40度熱浪，有車主突然奇想，讓電動車化身移動冷氣引爆討論。（圖／翻攝自《Reddit社群》）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲近期遭逢罕見熱浪侵襲，西班牙、法國、義大利以及英國等地接連出現攝氏40度左右高溫，不少家庭因缺乏空調設備而苦不堪言，近日有一張車友分享趣事立即網路上引發熱議，一名英國電動車車主竟將冷氣風透過軟管直接引入室內，利用電動車空調替房間降溫，突發奇想的特殊用法讓不少網友大開眼界。

▲歐洲因消費習慣不同，許多家中都沒有安裝冷氣，在熱浪來襲下，電動車反而變成抗暑神器。（圖／翻攝自MG）

一名MG車主將電動車停放在住宅門口，打開車窗並利用軟管將車內冷風送進房間，藉由車輛持續運轉空調系統，讓室內溫度明顯下降，由於英國多數住宅並未安裝冷氣，因此這種臨時降溫方式迅速在社群平台引起討論，甚至被不少網友笑稱是「最強移動冷氣」。

車款主角使用的是一輛MG S5 EV電動車，是MG ZS在歐洲市場的後繼接班人，而這種作法之所以能夠實現，主要還是因為電動車即使靜止不動，也能持續啟動空調系統，不需要像傳統燃油車長時間怠速運轉引擎，也不會產生會致命的廢氣。

事實上，不只是MG品牌，包括Hyundai、Kia、Genesis、BYD、MG、Tesla以及部分Toyota、Subaru新世代電動車，都能在停車狀態下長時間維持車內空調，部分車款更配備V2L（Vehicle-to-Load）外部供電功能，可直接提供110V或220V電源，露營、停電甚至戶外工作都能替各種電器供電。

不過，若想複製這種「把冷氣吹進屋」的做法，仍有不少限制需要注意，長時間開啟空調仍會消耗電池電量，若車輛電量不足，可能影響後續行駛里程；此外，將車窗開啟並架設軟管，也可能導致冷房效率不佳，實際降溫效果仍受環境溫度與空間大小影響。