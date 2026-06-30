「BMW大改款X5休旅來了」發表倒數！台灣最快明年見

▲BMW釋出最後一波X5預告！揭露廬山真面目。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

在新車亮相前夕，BMW原廠釋出X5最後一波新預告，首次揭露全新車頭造型，其中最吸睛的莫過於首度導入的「X型」LED日行燈設計，搭配Neue Klasse新世代家族語彙，讓這款品牌最暢銷的豪華休旅擁有更強烈的辨識度，也預告BMW SUV設計將正式邁入全新世代，這款作為品牌重要休旅代表，台灣約莫會在明年導入！

最新預告中，新一代X5已經卸下厚偽裝貼紙，外型捨棄現行較為保守的燈組造型，改採上下交錯的X字型LED日行燈，不僅成為車頭最具特色的設計元素，也與新世代iX3有所區隔，搭配尺寸更修長、比例更加內斂的雙腎水箱護罩，以及更俐落的前保桿線條，整體視覺比現行車款更具科技感與未來感。

▲大改款X5同樣在建立在最新Neue Klasse設計，會有油車、電動車等多種選擇。

新一代X5導入Neue Klasse最新設計語彙，X5車系同時提供燃油與電動車版本，因此外觀將維持高度一致，僅在細節配備有所區分，未來燃油版X5與純電iX5都將採用相同的新世代設計風格。

新世代X5最大亮點仍是動力布局，新車將提供品牌史上最完整的五種動力，包括48V輕油電汽油、柴油、PHEV插電式油電、純電iX5，甚至還規劃氫燃料電池版本，成為BMW少數同時涵蓋所有主流能源形式的車系。其中純電iX5更將採用800V高壓架構與全新電池技術，續航與充電效率都將比現行BMW電動車更進一步。

台灣市場方面，現行X5仍持續販售中，而全新第五代X5倒數發表首演，預計海外將在今年下半年陸續上市，依照BMW總代理汎德近年導入節奏推估，台灣最快有望在2027年迎來新世代X5與純電iX5，屆時將與Mercedes-Benz GLE、Audi Q7等豪華休旅展開新一輪競爭。