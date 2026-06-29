GMC「新旗艦級皮卡車Sierra 1500」上市！搭新V8引擎號稱史上最強

圖文／7Car 小七車觀點

GMC 近日正式對外公開下一代 Sierra 1500 的初步資訊，這款預計於 2026 年底上市的旗艦貨卡，將以全新內外設計、兩款全新 V8 引擎、數位化座艙與強化越野性能，作為產品革新的核心主軸。原廠表示，新一代 Sierra 1500 將是品牌迄今「最強大、最先進、最豪華」的貨卡作品，並以 Denali Ultimate 與 AT4X 兩款旗艦車型作為產品線的雙箭頭。

在動力系統方面，新一代 Sierra 1500 最受關注的亮點，在於導入第六代 Small Block V8 引擎，提供 5.7 升與 6.6 升兩種排氣量選擇。原廠強調，新引擎在燃燒效率、冷卻系統與控制邏輯上均有顯著進化，並搭載全新燃油噴射系統，以因應日常行駛、越野攀爬與重載拖曳等多元使用情境。此外，Sierra 1500 車系也將提供強化版的 TurboMax 四缸引擎，以及同級獨有的 Duramax 柴油引擎，全車系標配十速自動變速箱，展現完整的動力陣容。

數位座艙是新一代 Sierra 1500 的另一項變革重點。Denali Ultimate 車型配置超過 60 吋的數位顯示組合，包含 16.3 吋中央資訊娛樂螢幕、11.5 吋前排乘客專屬螢幕、12.2 吋數位儀錶板與 15 吋抬頭顯示器，其中中央螢幕具備同級獨有的收納機構，可在螢幕後方提供隱藏式儲物空間。音響系統則搭載 Bose Premium Series 16 喇叭組合，並於前座頭枕內嵌專屬揚聲器，強化聆聽沉浸感。

針對越野定位的 AT4X 車型，GMC 為其配置 35 吋 Goodyear Wrangler Territory MT 越野胎、Multimatic Jounce Control 阻尼系統，以及前後電子鎖定差速器，這項差速器組合在同級貨卡中尚無競爭對手提供。外觀上 AT4X 具備專屬引擎蓋設計、2 吋懸吊抬升與全新前保桿造型，內裝則採用專屬 Timber Mahogany 配色，搭配強化側向支撐的座椅與平底運動化方向盤，試圖在越野性能與日常舒適之間取得平衡。

GMC 表示，新一代 Sierra 1500 全車系將涵蓋 Pro、Elevation、AT4、Denali 與 Denali Ultimate 等車型，首批實車預計於 2026 年底前陸續進駐各地經銷據點。原廠將在正式上市前公布更詳盡的規格數據與各車型配備細節，目前相關資訊已可於 GMC 官方未來車款專頁查閱。