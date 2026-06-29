「HONDA油電入門房車」登場對抗TOYOTA Vios！雙動力折合新台幣54萬

▲新年式HONDA City泰國開賣！提供渦輪、油電雙動力。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過的國產小車HONDA City，持續把主戰場放在東南亞市場，近來泰國發表新年式改款City，針對車內科技配備、安全系統全面升級，維持1.0升渦輪與1.5升e:HEV油電雙動力配置，更令人意外的是，新車售價還比過去更具競爭力，入門車型自56.9萬泰銖起（約新台幣54萬元）。

▲東南亞City共有房車、掀背2種車型，且動力選擇也豐富。

新年式HONDA City房車在泰國開出56.9萬至74.9萬泰銖（約新台幣54萬至72萬元），較舊款更具吸引力，持續與TOYOTA Vios、Nissan Almera等對手競爭東南亞小型房車市場。

至於台灣市場，目前台灣已停產並未導入新一代City，台灣仍以Fit、HR-V等產品作為主力陣容，短期內想要看到City重回台灣市場可能性仍不高。

▲City不因入門小車顯得太陽春，外型甚至還有RS運動款可選。

新年式HONDA City延續運動化設計風格，透過重新設計的前保桿、水箱護罩、LED頭燈細節以及更具層次感的車頭造型，讓整體視覺更顯成熟俐落。車尾則同步換上新式樣保桿與燈組設計，搭配新款鋁圈與新增車色，進一步提升新鮮感，讓這款上市多年的小型房車依然保有競爭力。

車室則是此次升級重點之一，中控台導入更大尺寸觸控螢幕，支援Apple CarPlay與Android Auto智慧手機連結，並優化數位儀表介面與資訊顯示，同時針對內裝飾板、座椅材質及細節質感進行升級，使整體科技感與精緻度都有明顯提升，高階車型亦提供更多便利配備，包括無線充電、USB Type-C充電等。

▲動力有渦輪、油電兩種配置。

動力維持1.0升VTEC Turbo三缸渦輪汽油引擎可輸出122匹馬力，搭配CVT變速箱；另一套1.5升e:HEV油電系統則採用HONDA最新雙馬達混合動力架構，由1.5升Atkinson循環引擎搭配電動馬達，電動馬達可提供109匹馬力。