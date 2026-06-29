三菱「Outlander新休旅」升級亮相！台灣改進口、全新國產補位7人座

▲日規推出新年式Outlander，配備升級更安全。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本近來推出三菱Outlander新年式，主要透過配備升級帶來更好的競爭力，對台灣消費者而言，更值得關注的是，日前原廠早已透露新一代Outlander在導入規劃之中，甚至更在去年台北車展亮相，台灣未來不僅有望改採進口方式販售，甚至不排除提供PHEV插電式油電版本，成為品牌重返中型SUV市場的重要戰力！

▲台灣新一代Outlander還要再等等，接下來先期待國產全新Destinator 7人座。

台灣原廠自2026年起正式展開「2年5款新車」產品計劃，其中就包含新一代Outlander、新世代Triton皮卡，以及經典越野休旅Pajero，而主角Outlander台灣將改採進口方式導入，國產的空缺將由Destinator 7人座來補上。

▲日規新年式主要針對安全配備升級。

話題回到日本最新推出的新年式Outlander，針對科技與安全配備強化，新增多項e-Assist駕駛輔助功能，包括LCDN前車駛離提醒，以及車輛自動上鎖／解鎖功能，讓日常用車便利性再提升。此外，防止誤踩油門輔助系統也同步升級，除了原有的超音波感應器外，現在更結合倒車攝影鏡頭辨識後方行人，在倒車時能提供更完善的防護，進一步降低誤踩油門造成事故的風險。

日規新年式Outlander PHEV提供維持M、G、P、P Executive Package及Black Edition特仕版共5種車型編成，售價536.91萬至690.14萬日圓（約新台幣106萬至136萬元）。

新年式維持2.4升PHEV動力，電池升級到22.7kWh容量，整體最大綜效輸出可達302匹馬力，純電模式下續航里程最高可達約106公里。