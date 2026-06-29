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TOYOTA新跑旅開賣「10年突破210萬輛」！台灣等全新電動版回歸

▲TOYOTA C-HR海外新年式上架！銷售10年賣破210萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA C-HR海外新年式上架！銷售10年賣破210萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA旗下人氣跑旅C-HR銷售至今10周年，原廠近日正式在歐洲推出2026年式車型，除了針對車型編成與配備進行升級之外，帥氣的GR Sport運動款也擴大銷售陣容，提供更多元的油電與PHEV插電式油電選，隨著C-HR累積全球銷量突破210萬輛，也再次證明這款跑旅SUV依舊是TOYOTA在歐洲市場的重要戰略車款。

▲TOYOTA C-HR海外新年式上架！銷售10年賣破210萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲C-HR流線跑旅造型，更是TOYOTA跨界休旅始祖之一。

作為豐田跨界跑旅開山始祖之一，C-HR自2016年問世以來，以前衛跑旅造型打響名號，至今全球累積銷量已超過210萬輛，其中歐洲市場就占約120萬輛，成為品牌在當地最成功的SUV產品之一，也是近年TOYOTA在歐洲相當具代表性的全球戰略車。

歐規新年式C-HR外觀、內裝不變，不過車型選擇更豐富，GR Sport全面涵蓋油電、PHEV插電式油電車型，讓喜愛運動化外觀的消費者，不必再受限於動力配置。

▲TOYOTA C-HR海外新年式上架！銷售10年賣破210萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規C-HR已不再提供純燃油動力，C-HR更是作為新能源勢力的重要車款代表。

現行第二代C-HR持續提供HEV油電與PHEV插電式油電系統，其中PHEV車型具備約100公里市區純電行駛能力，WLTP綜合純電續航約66公里，同時搭載預測式節能駕駛以及Geofencing地理圍籬功能，可依照導航路線、自動判斷路況與行駛區域，智慧切換油電與純電模式。

▲TOYOTA今年也會有不少重磅新車！全新C-HR＋電動版呼聲高。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣未來會以全新C-HR+電動版為主。

至於台灣市場方面，第一代TOYOTA C-HR已於2024年正式停售，和泰汽車並未導入海外第二代燃油版車型，不過TOYOTA近年正積極擴展純電車布局，海外除了燃油版C-HR之外，另有採用e-TNGA平台打造的C-HR+純電版，定位與燃油車截然不同，也是品牌電動車戰略的重要成員。

現階段和泰汽車旗下純電產品已有bZ4X、Urban Cruiser這兩款電動車，未來則會積極持續擴充電動休旅陣容，定位介於Urban Cruiser與bZ4X之間、主打跑旅風格的C-HR+，也被視為相當具有導入潛力的新車，未來C-HR+將以全新電動車型回歸台灣市場。

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關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車RAV4

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