速霸陸「TOYOTA雙生全新跑旅」歐洲開賣！台灣導入再等等

▲速霸陸Uncharted新電動跑旅於歐洲西班牙上架。（圖／翻攝自Subaru）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸Subaru全新電動跑旅Uncharted近日正式於歐洲西班牙販售，成為品牌旗下最新入門電動跑旅SUV，Uncharted與TOYOTA C-HR+採用相同e-TNGA平台打造，兩者互為雙生兄弟，而速霸陸Uncharted已經在台灣導入規劃中，未來將成為原廠在台灣電動車布局的重要新戰力。

▲台灣已經上市小改款Solterra，海外最新的兩款電動車Uncharted、Trailseeker則會稍晚導入。

台灣日前已經上市小改款速霸陸Solterra，接下來還有Uncharted、Trailseeker兩款全新電動休旅導入規劃，接下來台灣速霸陸電動車布局將有3款重點新車坐鎮。

Uncharted延續近年電動車家族設計語彙，車頭採用封閉式水箱護罩搭配C字型LED頭燈，並透過大量防刮材質、輪拱飾板營造品牌擅長的戶外越野風格。雖然與TOYOTA C-HR+共用車體架構，但前後保桿、頭尾燈與細部造型皆重新設計，使整體視覺更貼近Solterra家族特色。

速霸陸同步公布Uncharted在西班牙市場的正式售價，入門Active車型搭載58kWh電池與169匹馬力，售價33,500歐元（約新台幣121.7萬元）；中階Field升級77kWh電池、227匹馬力，售價37,500歐元（約新台幣136.2萬元）；旗艦Touring AWD採雙馬達四驅配置，擁有343匹最大馬力，售價42,500歐元（約新台幣154.4萬元），價格帶與TOYOTA C-HR+等同級純電休旅相當，也展現速霸陸積極布局歐洲電動車市場的企圖心。

▲車內與TOYOTA則就大同小異，但整體配備仍是豐富、科技感不俗。

車室則直接比照TOYOTA最新世代電動車布局，配置14吋中央觸控螢幕、數位儀表、雙手機無線充電板與新世代介面，並搭載完整EyeSight駕駛輔助科技。雖然定位屬於品牌入門電動休旅，但科技配備並不陽春。