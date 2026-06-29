5代TOYOTA RAV4車主有福了！原廠推全新升級套件　外觀更霸氣、越野更強

▲繼續服務5代RAV4舊車主！日本原廠再推全新升級套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

造福廣大的5代RAV4舊車主，就算6代大改款已經問世，日本TOYOTA原廠仍持續服務5代消費者，豐田旗下的TOYOTA Upgrade Factory近日針對第五代RAV4 Adventure推出全新原廠越野升級套件，不僅可將車高提高2吋，還同步帶來更具戶外風格的外觀配件，讓舊款RAV4也能擁有更強悍越野氣勢。

▲5代RAV4 Adventure越野款升級過後，底盤懸吊加高擁有更強的地形穿越能力。

5代RAV4還有戲，且升級全新越野款一點也不輸6代車型，作為全球暢銷休旅代表，5代RAV4仍擁有相當可觀擁護者，加上RAV4 Adventure車型本身就具備濃厚戶外越野定位，因此也成為改裝市場的人氣主角，此次TOYOTA Upgrade Factory推出的原廠升級方案，便是鎖定喜愛露營、戶外探險與輕度越野的玩家而來。

透過原廠專屬打造的2吋抬升懸吊套件，升級內容包括重新調校的前、後避震器，以及全新設計的彈簧，可讓RAV4車身高度提升約2吋，進一步增加離地高度，提升面對碎石路、林道或崎嶇地形時的穿越能力，也讓整體視覺更具越野休旅的霸氣姿態。

▲除了底盤懸吊升級，還另有專屬外觀配置。

此次升級並非單純將車高拉高，而是針對底盤懸吊重新進行專屬調校，原廠表示，即使車身高度提高，新設計的彈簧與避震器仍盡可能維持接近原廠設定的乘坐舒適性與濾震表現，降低一般改裝抬高懸吊後容易出現的彈跳感或操控變化，兼顧日常通勤與戶外使用需求。

由於日本對車輛燈具高度設有法規限制，TOYOTA也提供改裝合法化服務，完成抬升套件安裝後，原廠將重新檢測倒車燈及後霧燈高度，確認符合日本道路法規後再交車，讓車主無須額外煩惱驗車與合法上路問題，展現原廠升級方案的一大優勢。

除了底盤升級之外，TOYOTA也同步推出全新「Gori Gori Black」防刮輪拱塗裝，不同於一般黑色塑料或亮面烤漆處理，Gori Gori Black採用帶有粗糙顆粒感的特殊塗層，不僅營造出更粗獷、更具戶外氣息的視覺效果，也能提升抗刮傷與耐砂石撞擊能力，更符合Adventure車型的越野形象。