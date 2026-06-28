雷諾「Megane電動版」大改款亮相！充電＆續航升級鎖定電車新手

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 於 2022 年推出的 Megane E-Tech electric，作為品牌新一代電動車戰略的先鋒，如今迎來首次大規模改款。原廠宣稱，新車在設計、電氣效能與科技配備三大面向均有顯著提升，目標是在競爭日趨激烈的歐系 Compact EV 級距中站穩前段班地位，同時擴大對首次接觸電動車的消費族群吸引力。根據 Renault 內部數據，現有 Megane E-Tech electric 買家中，超過三分之二為電動車新用戶，因此新車在易用性與日常實用性上的強化，被視為本次改款的核心任務之一。

外觀方面，新 Megane E-Tech electric 的車頭經過大幅重新設計，除頭燈組外其餘鈑件與飾件均為全新開發。前保桿車身同色面積放大，兩側進氣口造型改為八顆菱形光元件組成的棋盤格燈組，不僅營造更寬闊的視覺效果，也強化貼地姿態。封閉式水箱護罩改採亮黑鑽石紋理，而Renault廠徽則下移至引擎蓋下緣，整體車頭視覺重心更低。車尾則延續貫穿式燈組設計，但改採無外罩的立體3D燈殼，使夜間辨識度更為鮮明。由於搭載新規格電池，車高增加20mm，前寬視覺亦同步放大，後下擾流則經過運動化重塑，使整體身型更具道路存在感。

座艙科技方面，新 Megane E-Tech electric 維持以 openR 系統為核心的 L 型雙螢幕佈局，包含 12.3 吋數位儀錶與 12 吋多媒體觸控螢幕，並持續搭載 Google built-in 整合服務，提供 Google Maps 導航、Google Assistant 語音助理及 Google Play 應用程式下載。原廠表示，自 2022 年上市以來，EV 旅程規劃功能已歷經約 60 次更新，如今更進一步整合車輛能耗模型，能主動建議充電停靠點。值得關注的是，Renault 預告將以 Google Gemini 取代現有語音助理，支援更自然的對話式互動，並能理解前後文語意，協助駕駛在專注路況的同時完成操作。另外，車內數據連線服務現在提供每月 2GB 的獨立流量，可直接用於影音串流，無需再依賴手機熱點分享。

動力與電池系統是本次改款的一大亮點。新車採用 Renault 法國 Cléon 廠生產的無稀土繞線式同步馬達，輸出 220 匹馬力與 300 牛頓米扭力，0 至 100km/h 加速需時 7.6 秒，極速設定在 160km/h。更重要的是，電池組換裝全新 67kWh 可用容量的 LFP 磷酸鐵鋰電池，採用全球首見的「cell-to-pack」緊密封裝技術，內部配置 232 顆軟包電芯，體積利用率達 53%，不僅提升能量密度，也讓 WLTP 續航里程達到 500 公里。同時，DC 直流快充功率從 130kW 提升至 165kW，15% 充至 80% 的時間縮短至約 24 分鐘，相較改款前減少 25%。此外，新車提供 11kW 或選配 22kW 雙向交流充電功能，並支援 V2L（供電給外接裝置）與 V2G（饋電至電網）應用，在小型電動車級距中仍屬少見的配置。

在駕駛輔助與便利功能上，新車搭載超過 30 項輔助系統，其中包含升級版智慧型主動巡航控制，可偵測左右車道車輛以避免右側超車；強化後的環景視覺功能可顯示貨車、車道標線與跟車距離刻度，提供更直觀的環境認知。新增的緊急停車輔助則在駕駛人手離開方向盤且無反應時，主動將車輛減速至靜止。另外，前擋左側A柱上的攝影機除了用於駕駛疲勞監測，還新增臉部辨識功能，可自動載入個人化設定，資料僅儲存於車內，不上傳至雲端。而「Smart Mode」智慧行車模式則能根據駕駛行為，自動切換 Eco、Comfort 與 Sport 模式，以兼顧性能與節能需求。One Pedal 單踏板模式則提供四段動能回收強度，可透過方向盤換檔撥片即時調整。

產品編成部分，新 Megane E-Tech electric 簡化為 Techno 與 Esprit Alpine 兩種車型等級。Techno 為中階主力，標配 openR 雙螢幕、Google 系統、熱泵與電池預調溫功能，並搭載 19 吋鋁圈；高階 Esprit Alpine 則擁有專屬 20 吋鋁圈、運動化內裝飾板、Harman Kardon 音響與按摩座椅等豪華配備。車色提供七種選擇，新增「Satin Blue Slate」消光藍，並可選配黑或灰雙色車頂。全車系維持在法國 Douai 廠組裝，馬達與電池芯則分別產自 Cléon 與歐洲本地供應鏈。新車預期將於 2026 年下半年陸續在歐洲各國上市。